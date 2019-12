Calciomercato Serie A, le date della sessione di gennaio per l’Inter

Il calciomercato sarà uno dei grandi temi dell’inizio del 2020. Il 2 gennaio via alle trattative: ecco le date per quanto riguarda la Serie A, con l’Inter che aspetta di poter completare la sua rosa.

DATE MERCATO INTER – Il calciomercato in Serie A, Serie B e Serie C sarà aperto da giovedì 2 alle 20 di venerdì 31 gennaio. Queste le date ufficializzate nel Consiglio Federale dello scorso 16 maggio, che rispetto all’anno scorso non hanno avuto variazioni in corsa. Sono già ufficiali alcuni affari, come Mario Mandzukic dalla Juventus all’Al Duhail (vedi articolo) e Riza Durmisi dalla Lazio al Nizza. Da ricordare che, dal 2020, sarà possibile iniziare anche a contattare i giocatori in scadenza di contratto al 30 giugno, per la prossima stagione. I club italiani potranno trattare i nuovi acquisti fino alle 20 del 31 gennaio, ma per le cessioni sono possibili date ulteriori: il calciomercato si chiude lo stesso giorno negli altri principali campionati europei (per esempio Bundesliga, Eredivisie, Liga, Ligue 1 e Premier League), ma ci sono altri tornei che hanno date leggermente più lunghe (per esempio la Liga NOS in Portogallo). Per tesserare svincolati c’è invece tempo sino al 31 marzo: il Milan potrebbe ufficializzare Zlatan Ibrahimovic (vedi articolo) anche prima del 2. Per l’Inter dal calciomercato si attendono delle novità sugli acquisti, più che sulle cessioni.