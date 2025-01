Calciomercato Serie A, tutte le date di gennaio: novità per l’Inter nel 2025

Domani vede l’apertura del calciomercato in Serie A per il mese di gennaio 2025: ecco il programma con le date anche di chiusura. Per l’Inter c’è la possibilità di tesserare nuovi giocatori, non l’unica finestra vista poi quella aggiuntiva per il Mondiale per club.

VIA AL MERCATO – Domani il via ufficiale della sessione invernale di calciomercato per la Serie A 2024-2025. Le trattative saranno possibili dal 2 gennaio fino alle ore 24 di lunedì 3 febbraio, quindi un mese intero. Poi, come di consueto, sarà possibile tesserare solo calciatori ancora svincolati, fino al 31 marzo. Mentre chi volesse cedere altri giocatori all’estero potrebbe farlo dove il mercato è ancora aperto. Ma non sarà l’ultima possibilità durante la stagione in corso, perché Inter e Juventus potranno allungare le proprie partite oltre il 30 giugno e questo ha portato la FIGC a definire una terza finestra.

Calciomercato dopo la Serie A: la novità per Inter e Juventus

LA NOVITÀ – Per il 2025 c’è una finestra aggiuntiva di trasferimenti in Italia (e non solo). Tenuto conto dell’edizione di giugno e luglio del Mondiale per club organizzato dalla FIFA, su richiesta della Lega Serie A e nelle more della definizione del regolamento specifico, il Consiglio Federale ha deciso di autorizzare una finestra di calciomercato ulteriore dall’1 al 10 giugno 2025. Questo permetterà a Inter e Juventus, le due squadre partecipanti, di poter modificare le proprie rose in vista del torneo. Anche perché, siccome il FIFA Club World Cup si giocherà anche a luglio, c’è da definire la posizione dei giocatori in scadenza di contratto al 30 giugno.