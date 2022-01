Calciomercato Serie A, domani si parte: le date della sessione di gennaio

Manca un giorno all’apertura del calciomercato in Serie A. Ecco come funziona la sessione invernale di trasferimenti, con l’Inter che non è escluso faccia qualcosa sia in entrata sia in uscita.



MERCATO RICCO – Per la Serie A è viglia dell’apertura della sessione invernale di calciomercato. Trasferimenti possibili da domani, lunedì 3, alle ore 20 di lunedì 31 gennaio 2022, quando si completeranno le rose per la stagione in corso. Queste le date decise dalla FIGC, nel Consiglio Federale del 17 maggio 2021 che ha definito il programma per l’annata in corso. In questi giorni che mancano all’apertura ufficiale del calciomercato, col permesso della società cedente, alcuni giocatori con trasferimento già concluso hanno potuto allenarsi col nuovo club, per esempio Matteo Lovato al Cagliari e Jonathan Ikoné alla Fiorentina. Non sembra essere all’orizzonte un calciomercato con tante operazioni per l’Inter capolista, che per acquistare deve prima liberare posti dalla lista Serie A (la rescissione di Christian Eriksen e un eventuale prestito per Martin Satriano non spostano nulla in tal senso). Ma le situazioni di Aleksandar Kolarov, Stefano Sensi e Matias Vecino sono da monitorare e non si esclude qualche novità.