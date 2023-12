Calciomercato Serie A, si riparte! Le date di gennaio 2024

Il calciomercato è pronto a riprendere in Serie A per il mese di gennaio. Ecco le date della sessione invernale per la stagione 2023-2024, con l’Inter che presumibilmente ufficializzerà subito alcuni movimenti.



NUOVO ANNO E NUOVO MERCATO – Mancano ormai più poche ore che pochi giorni al via della sessione invernale di calciomercato per la Serie A 2023-2024. Le trattative si apriranno nella giornata di martedì, il 2 gennaio, per poi concludersi mercoledì 31 gennaio alle ore 20. Come di consueto, sarà poi possibile tesserare calciatori ancora svincolati mentre si potranno cedere giocatori all’estero dove il mercato è ancora aperto. Per l’Inter scontato che il calciomercato invernale porti subito un acquisto, Tajon Buchanan dal Club Brugge, da capire solo se potrà essere già disponibile il 6 gennaio nella ripresa della Serie A col Verona. Ma la trattativa, come raccontato anche nella giornata di oggi, è ormai in chiusura. In uscita c’è anche Lucien Agoumé, lui destinato all’estero ma con tempistiche simili. Da domani, con l’inizio del 2024, sarà possibile anche far firmare pre-accordi per chi è in scadenza di contratto al 30 giugno, con validità dal prossimo 1 luglio. Ma questa è un’altra situazione e va oltre il mercato di gennaio.