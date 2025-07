Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 15 luglio 2025

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1° luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

L’intenzione dell’Inter è sempre quella di migliorare ancora il reparto offensivo, ma non necessariamente l’attacco. L’idea è quella di ingaggiare un calciatore con caratteristiche “diverse” rispetto quelle già presenti in rosa, con caratteristiche simili a quelle di Marco Asensio, per intenderci. O rapido e veloce come Openda Nkunku. Sono proprio i nomi che la dirigenza sta valutando ad oggi, ma tutti e tre hanno un elemento in comune: i costi troppo elevati.

ACQUISTI UFFICIALI: Petar Sucic (centrocampista), titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria; Luis Henrique (centrocampista), titolo definitivo dal Marsiglia; Nicola Zalewski (centrocampista), titolo definitivo dalla Roma; Ange-Yoan Bonny (attaccante), titolo definitivo dal Parma.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

In chiusura l’operazione in uscita di Sebastiano Esposito, tant’è che è già stato indicato il giorno per la fumata bianca definitiva tra Inter e Cagliari. Tutto definito anche per quanto riguarda Valentin Carboni, che si trasferisce in prestito secco al Genoa.

CESSIONI UFFICIALI: Joaquin Correa (attaccante) svincolato; Marko Arnautovic (attaccante) svincolato; Filip Stankovic (portiere, Venezia) titolo definitivo.