Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 7 luglio 2025

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA Nella giornata di sabato l’Inter ha ufficializzato il terzo acquisto di questa campagna estiva: ossia Yann-Ange Bonny. E le prossime mosse nerazzurre saranno legate, per forza di cose, al capitolo uscite. Soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Qui, si fanno avanti i nomi di Ederson e Richard Rios se dovesse partire Hakan Calhanoglu (vedi articolo). I nerazzurri guardano anche ai ragazzi giovani. Nel mirino sempre Giovanni Leoni, per cui Viale della Liberazione farebbe di tutto per prenderlo (le ultime). Mentre dall’Argentina, spunta un nome nuovo per l’attacco: Ian Subiabre (clicca qui per l’approfondimento). ACQUISTI UFFICIALI: Petar Sucic (centrocampista) titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria, Luis Henrique (centrocampista), titolo definitivo dal Marsiglia, Nicola Zalewski (centrocampista) titolo definitivo dalla Roma, Yann-Ange Bonny (attaccante), titolo definitivo dal Parma. CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA Tiene banco sempre il capitolo Hakan Calhanoglu. Sul regista numero 20 si aspettano novità nelle prossime 48-72 ore (vedi articolo). Occhio anche alla clausola di Denzel Dumfries da 25 milioni di euro. Qui, il Manchester City avrebbe già contattato il proprio agente per chiedere informazioni (le ultime). Occhio, anche alle questioni riguardanti Yann Sommer e Yann Aurel Bisseck. Sul primo c’è l’interesse del Galatasaray, mentre sul secondo l’Aston Villa (ecco la posizione del club interista). Infine, due giovani possono partire: Kristjan Asllani piace ad una squadra della Liga, mentre si aspettano novità sul fronte Sebastiano Esposito. CESSIONI UFFICIALI: Joaquin Correa (attaccante) svincolato, Marko Arnautovic (attaccante) svincolato, Filip Stankovic (portiere, Venezia) titolo definitivo.