Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 4 agosto 2024

Il calciomercato è iniziato ufficialmente l’1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Stasera si è consumata la definitiva rottura tra la Juventus e Federico Chiesa, con Thiago Motta che ha confermato come sia fuori per motivi legati al mercato. Questo può aiutare l’Inter, nel caso in cui volesse prenderlo a parametro zero nel 2025. Si allontana invece Albert Gudmundsson, per il quale il Genoa sta trattando con la Fiorentina. Occhio al nome di Andrea Pinamonti, inserito fra i cedibili dal Sassuolo. Smentita una fake news riguardante la mancata volontà di Giovanni Leoni di trasferirsi in nerazzurro.

ACQUISTI UFFICIALI: Piotr Zielinski (centrocampista, Napoli) svincolato, Luka Topalovic (centrocampista, NK Domzale) titolo definitivo, Josep Martinez (portiere, Genoa) titolo definitivo, Mehdi Taremi (attaccante, Porto) svincolato, Alex Pérez (difensore, Real Betis) prestito.

LE NOVITÀ IN USCITA

La Sampdoria vuole Ionut Andrei Radu, ma non è una trattativa così facile. Tutto chiuso invece per il trasferimento di Valentin Carboni dall’Inter al Marsiglia: manca solo l’ufficialità per una nuova cessione da questo calciomercato.

CESSIONI UFFICIALI: Emil Audero (portiere, Sampdoria) fine prestito, Juan Cuadrado (difensore) svincolato, Stefano Sensi (centrocampista) svincolato, Davy Klaassen (centrocampista) svincolato, Alexis Sanchez (attaccante) svincolato, Aleksandar Stankovic (centrocampista, Lucerna) prestito, William Rovida (portiere, Aurora Pro Patria 1919) titolo definitivo, Jacopo Martini (centrocampista, Sudtirol) titolo definitivo, Giacomo Stabile (difensore, Alcione Milano), prestito, Franco Carboni (difensore, River Plate) prestito, Mattia Zanotti (difensore, Lugano) titolo definitivo, Gaetano Oristanio (centrocampista, Venezia) titolo definitivo, Sebastiano Esposito (attaccante, Empoli) prestito, Francesco Nunziatini (centrocampista, Torres) titolo definitivo, Dennis Curatolo (attaccante, Aurora Pro Patria) titolo definitivo, Francesco Pio Esposito (attaccante, Spezia), prestito, Giuseppe Alessandro Mazzola (centrocampista, Alcione Milano) prestito, Riccardo Miconi (difensore, Varesina) prestito, Ebenezer Akinsanmiro (centrocampista, Sampdoria) prestito, Amadou Sarr (attaccante, Foggia) prestito, Alessandro Silvestro (difensore, Foggia) titolo definitivo, Riccardo Miconi (difensore, Varesina Calcio) titolo definitivo, Mirko Castelnuovo (portiere, Modena) titolo definitivo, Zinho Vanheusden (difensore, Mechelen) prestito, Samo Matjaž (difensore, NK Celje) titolo definitivo, Francesco Stante (difensore, Pergolettese) prestito.