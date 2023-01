Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 31 gennaio

Calciomercato Inter − Gli ingressi

POSSIBILI ENTRATE − Tutto dipende da cosa succederà con Milan Skriniar. In caso di addio anticipato, il nome più gettonato è quello di Demiral (vedi articolo). Tra i nomi fatti nelle ultime ore anche quello di Harry Maguire del Manchester United, puntualmente smentito (vedi articolo).

ENTRATE UFFICIALIZZATE − Alem NEZIREVIC (D, Motala AIF)

Calciomercato Inter − Le cessioni

POSSIBILI USCITE − Sul fronte cessioni, si attendono le ultime ore su Skriniar, anche se arrivano degli aggiornamenti direttamente dalla sede nerazzurra (vedi articolo). Verso la permanenza Gagliardini. Niente Nottingham Forest (vedi articolo). In salita il rinnovo di Stefan de Vrij. L’olandese ha rifiutato la proposta dell’Inter (vedi articolo). Lascia Brazao, che scende di categoria (vedi articolo).

USCITE UFFICIALIZZATE − Alessandro CIARDI (C, andato via a parametro al Salisburgo), Alessandro SILVESTRO (D, in prestito all’Aquila Montevarchi), Franco CARBONI (D, in prestito al Monza), Andrei Ionut RADU (P, in prestito all’Auxerre)