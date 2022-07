Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 30 luglio

Mercato Inter − Gli ingressi

POSSIBILI ENTRATE − Stallo sulla situazione Nikola Milenkovic. La pista Inter si complica tra l’ultimatum della Fiorentina e il possibile inserimento del Tottenham (vedi articolo).

ARRIVI UFFICIALI − André ONANA (Ajax, P), Kristjan ASLLANI (Empoli, C), Henrikh MKHITARYAN (Roma, C), Romelu LUKAKU (Chelsea, A), Raoul BELLANOVA (Cagliari, D)

Mercato Inter − Le cessioni

POSSIBILI USCITE − Cesare Casadei è finito nel mirino del Chelsea. Offerta all’Inter che ha posto però un paletto non banale (vedi articolo). Anche Alexis Sanchez è in uscita dall’Inter. Su di lui c’è forte il Marsiglia (vedi articolo). Bagarre per Andrea Pinamonti tra Atalanta e Sassuolo. Chi riuscirà a cedere prima il proprio attaccante si fionderà sul nerazzurro (vedi articolo). Eddie Salcedo può lasciare l’Inter. Oltre all’Udinese, si è mossa anche la Serie B (vedi articolo). Fissate, infine, le visite mediche per Valentino Lazaro col Torino (vedi articolo).

ADDII DA UFFICIALIZZARE − Lorenzo PIROLA (Salernitana, D), Giovanni FABBIAN (Reggina, C), Valentino LAZARO (Torino, D), Christopher ATTYS (Imolese, C)

ADDII UFFICIALI – Aleksandar KOLAROV (ritiro, D), Andrea RANOCCHIA (libero e passato al Monza, D), Matias VECINO (libero, C), Ivan PERISIC (Tottenham, C), Stefano SENSI (prestito al Monza, C), Sebastiano ESPOSITO (rientro dal prestito al Basilea e prestito all’Anderlecht, A), Martin SATRIANO (rientro dal prestito al Brest e prestito all’Empoli, A), Ionut Andrei RADU (Cremonese, P), Arturo VIDAL (rescissione, C), Franco CARBONI (Cagliari, D), William ROVIDA (Carrarese, P), Lorenzo PESCHETOLA (Foggia, C), Lorenzo MORETTI (Avellino, D), Andrea MORETTI (Pro Sesto, D), Fabrizio BAGHERIA (Recanatese, P), Filip STANKOVIC (Volendam, P), Franco VEZZONI (Pro Patria, C), Mattia Ronald SANGALLI (Lecco, D), Francesco NUNZIATINI (San Donato Tavarnelle, C), Tibo PERSYN (FC Eindhoven, C), Davide ZUGARO (Sangiuliano,D), Zinho VANHEUSDEN (AZ Alkmaar, D), Samuele MULATTIERI (Frosinone, A), Edoardo SOTTINI (Triestina, D)

