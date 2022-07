Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 3 luglio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente l’1 luglio, con l’Inter che ha subito annunciato i primi colpi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra estiva di mercato chiuderà l’1 settembre 2022. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Mercato Inter – Gli acquisti

ENTRATE POSSIBILI − L’Inter lavora sul doppio colpo in difesa per sopperire alla futura partenza di Milan Skriniar. I nomi più gettonati rimangono quelli di Gleison Bremer e Nikola Milenkovic. Serve però agire rapidamente, soprattutto sul primo, per evitare possibili ribaltoni (vedi articolo). Raoul Bellanova si avvicina a grandi passi verso l’Inter. Programmate le visite mediche. Intanto, un indizio arriva direttamente dal Cagliari (vedi articolo). Per Paulo Dybala, situazione di stallo. L’Inter prima dovrà fare delle uscite (vedi articolo).

ARRIVI DA UFFICIALIZZARE − Raoul BELLANOVA (Cagliari, D)

ARRIVI UFFICIALI − André ONANA (Ajax, P), Kristjan ASLLANI (Empoli, C), Henrikh MKHITARYAN (Roma, C), Romelu LUKAKU (Chelsea, A) Mercato Inter – Le cessioni USCITE POSSIBILI − Ufficializzato il passaggio di Stefano Sensi al Monza (vedi articolo). Si riscalda la pista Arturo Vidal-Boca Juniors. A tal proposito, non sono passate inosservate le parole del cugino (vedi articolo). La settimana che sta per arrivare potrebbe essere quella decisiva anche per Milan Skriniar. Il PSG continua il suo pressing sul giocatore con l’Inter in attesa del rilancio (vedi articolo). ADDII UFFICIALI – Aleksandar KOLAROV (ritiro, D), Andrea RANOCCHIA (libero e passato al Monza, D), Matias VECINO (libero, C), Ivan PERISIC (Tottenham, C), Stefano SENSI (prestito Monza, C) Calciomercato Inter LIVE Non perdere nessun aggiornamento sul mercato nerazzurro seguendo Inter-News.it sul sito e sull’app (scaricala qui gratuitamente!). Segui la pagina LIVE calciomercato Inter (clicca qui e mettila tra i preferiti!) dedicata esclusivamente a tutte le notizie di mercato per restare sempre aggiornato in diretta, ogni giorno e a ogni ora, su tutte le mosse. Le ultime novità sono in arrivo!