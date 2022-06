Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 25 giugno

Calciomercato non ancora iniziato ufficialmente ma si può già parlare di pre-mercato. Il mese di giugno è quello dei parametri zero ma non solo. Inter già attiva su più tavoli. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra estiva di mercato aprirà l’1 luglio e chiuderà l’1 settembre 2022. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato Inter.

Mercato Inter – Gli acquisti

ENTRATE POSSIBILI − Dopo un mese di assoluto protagonismo, l’Inter si sta prendendo un po’ di relax nelle ultime ore. Almeno per quanto riguarda gli ingressi. La situazione Paulo Dybala non ha portato, fin adesso, ha degli sviluppi concreti. Serve solo pazienza con la chiusura che potrà avvenire anche più in là (vedi articolo). Si allontana, invece, la pista legata ad Andrea Cambiaso. Il giocatore è molto vicino alla Juventus che potrebbe chiudere a breve (vedi articolo).

ARRIVI DA UFFICIALIZZARE − André ONANA (Ajax, P), Henrikh MKHITARYAN (Roma, C), Kristjan ASLLANI (Empoli, C), Raoul BELLANOVA (Cagliari, D).

Mercato Inter – Le cessioni

USCITE POSSIBILI − Si scalda la pista Andrea Pinamonti-Atalanta, la pista è veramente concreta e non manca molto alla chiusura (vedi articolo). In uscita anche Sebastiano Esposito, pronto a passare dalla Svizzera al Belgio. L’Anderlecht sarà il suo nuovo club, ecco quando (vedi articolo). Tra i big in uscita, oltre a Milan Skriniar, l’Inter non avrebbe alcuna esitazione a cedere Stefan de Vrij in caso di offerta importante (vedi articolo). Novità, invece, su Arturo Vidal. Anche il cileno lascerà l’Inter, su di lui c’è il Flamengo. Ha parlato il suo entourage (vedi articolo).

ADDII GIÀ CERTI – Aleksandar KOLAROV (ritiro, D), Andrea RANOCCHIA (libero e passato al Monza, D), Matias VECINO (libero, C), Ivan PERISIC (Tottenham, C).

Calciomercato Inter LIVE

