Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 24 giugno

ENTRATE POSSIBILI − Romelu Lukaku è pronto a sbarcare nuovamente a Milano. C’è l’attesa per le visite mediche e la firma sul contratto (vedi articolo). Si raffredda invece la pista Andrea Cambiaso, con la Juventus vicina a trovare l’accordo con il Genoa (vedi articolo). Nessuna novità invece per Paulo Dybala, serve pazienza a attesa (vedi articolo).

ARRIVI DA UFFICIALIZZARE − André ONANA (Ajax, P), Henrikh MKHITARYAN (Roma, C), Kristjan ASLLANI (Empoli, C), Raoul BELLANOVA (Cagliari, D).

Mercato Inter – Le cessioni

USCITE POSSIBILI − Decisamente più frenetica la giornata relativa al mercato in uscita per l’Inter. Incontro in sede con Adriano Galliani con il Monza fortemente interessato a Stefano Sensi e Andrea Pinamonti. L’AD brianzolo è stato intercettato anche dai nostri microfoni (vedi articolo). Il primo è molto vicino al trasferimento verso il club neopromosso in Serie A. Novità anche sul fronte Lorenzo Pirola con Inter e Salernitana vicine a concludere l’affare (vedi articolo). Aggiornamenti, infine, sulla posizione di Edin Dzeko. A quanto pare per l’Inter, il bosniaco non è in vendita (vedi articolo).

ADDII GIÀ CERTI – Aleksandar KOLAROV (ritiro, D), Andrea RANOCCHIA (libero e passato al Monza, D), Matias VECINO (libero, C), Ivan PERISIC (Tottenham, C).

Calciomercato Inter LIVE

