Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio

ADDII UFFICIALI – Aleksandar KOLAROV (ritiro, D), Andrea RANOCCHIA (libero e passato al Monza, D), Matias VECINO (libero, C), Ivan PERISIC (Tottenham, C), Stefano SENSI (prestito al Monza, C), Sebastiano ESPOSITO (rientro dal prestito al Basilea e prestito all’Anderlecht, A), Martin SATRIANO (rientro dal prestito al Brest e prestito all’Empoli, A), Ionut Andrei RADU (Cremonese, P), Arturo VIDAL (rescissione, C), Franco CARBONI (Cagliari, D), William ROVIDA (Carrarese, P), Lorenzo PESCHETOLA (Foggia, C), Lorenzo MORETTI (Avellino, D), Andrea MORETTI (Pro Sesto, D), Fabrizio BAGHERIA (Recanatese, P), Filip STANKOVIC (Volendam, P), Franco VEZZONI (Pro Patria, C), Mattia Ronald SANGALLI (Lecco, D)

