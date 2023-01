Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 gennaio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 2 gennaio, con l’Inter che ha soprattutto la questione rinnovi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra invernale di mercato chiuderà alle 20 di martedì 31 gennaio. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Calciomercato Inter − Gli ingressi

POSSIBILI ENTRATE − Giorgio Scalvini è uno dei profili che circolano maggiormente per la difesa, che dovrà per forza cambiare volto da qui a cinque mesi. Oltre al centrale dell’Atalanta spuntano anche altri nomi, fra cui Tiago Djalò transitato in Italia dalle giovanili del Milan e Castello Lukeba del Lione (vedi articolo). Il più facile, in quanto a parametro zero, è però Chris Smalling in scadenza con la Roma. Dovrebbe tornare dal prestito Giovanni Fabbian, questo pomeriggio di nuovo decisivo con una doppietta che ha fatto vincere in rimonta la Reggina per 2-1 sulla Ternana.

ENTRATE UFFICIALIZZATE − Alem NEZIREVIC (D, Motala AIF)

Calciomercato Inter − Le cessioni

POSSIBILI USCITE − Milan Skriniar al PSG sembra ormai essere solo questione di tempo, dopo che Christophe Galtier ha messo dubbi solo su “quando” si trasferirà in Francia (vedi articolo). Potrebbe anche essere a gennaio, per un minimo indennizzo. Dalla Spagna solite voci improponibili su Marcelo Brozovic (vedi articolo), mentre l’esubero Dalbert Henrique (pure lui come Skriniar in scadenza al 30 giugno) potrebbe tornare in Brasile. Ma in questo caso senza alcun rimpianto.

USCITE UFFICIALIZZATE − Alessandro CIARDI (C, andato via a parametro al Salisburgo). Alessandro SILVESTRO (D, in prestito all’Aquila Montevarchi)