CalcioMercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 giugno

Calciomercato non ancora iniziato ufficialmente ma si può già parlare di pre-mercato. Il mese di giugno è quello dei parametri zero ma non solo. Inter già attiva su più tavoli. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra estiva di mercato aprirà il 1° luglio e chiuderà il 1° settembre 2022.

Mercato Inter – Gli acquisti

ENTRATE POSSIBILI − La quiete dopo la tempesta in casa Inter. Dopo la giornata frenetica di ieri, l’Inter ha vissuto 24 ore meno intense ma altrettanto importanti. In primo piano, sempre la questione legata a Romelu Lukaku. Le parti sono vicine, imminenti anche nuovi contatti (vedi articolo). Per l’affaire Paulo Dybala, situazione in stand-by ma comunque di fiducia (vedi articolo). Occhio al colpo Gleison Bremer, tra giocatore e Inter c’è un patto ma serve trovare la quadra col Torino. Cairo ha fissato il prezzo (vedi articolo).

ARRIVI DA UFFICIALIZZARE − André Onana (Ajax, P)

Mercato Inter – Le cessioni USCITE POSSIBILI − Il capitolo cessioni gode di una particolare attenzione. Il nome più gettonato ad uscire rimane Milan Skriniar, sempre nel mirino del PSG (vedi articolo). Cauti anche su Lautaro Martinez, con il Tottenham pronto a fare follie (vedi articolo). Quanto a Bastoni e Dumfries, nonostante l'incedibilità del primo, il Chelsea ha chiesto informazioni (vedi articolo). Infine, da registrare anche l'asta in procinto di avviarsi per Pinamonti (vedi articolo). ADDII GIÀ CERTI – Andrea RANOCCHIA (libero, D), Matias VECINO (libero, C) e Ivan PERISIC (Tottenham, C).