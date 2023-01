Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 gennaio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 2 gennaio, con l’Inter che ha soprattutto la questione rinnovi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra invernale di mercato chiuderà alle 20 di martedì 31 gennaio. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Calciomercato Inter − Gli ingressi

POSSIBILI ENTRATE − La questione dello scambio tra Joaquin Correa e Memphis Depay è – come prevedibile – naufragata, con l’agente dell’olandese che ha smentito (vedi articolo). Sembra invece esserci qualcosa di più per l’altro fronte tra Inter e Barcellona, riguardante Marcelo Brozovic e Franck Kessié. In questo caso è Xavi a spingere per il croato e si attende una risposta dai catalani (vedi articolo).

Calciomercato Inter − Le cessioni

POSSIBILI USCITE − È iniziata la settimana decisiva per capire la situazione Milan Skriniar, il cui rinnovo ogni giorno che passa si allontana sempre più. Timido invece il Tottenham di Antonio Conte su Denzel Dumfries, che comunque resta uno dei giocatori a rischio cessione (vedi articolo). E le parole di Roberto Gagliardini di sabato sembrano tanto l’anticamera di un addio a fine contratto.

USCITE UFFICIALIZZATE − Alessandro CIARDI (C, andato via a parametro al Salisburgo). Alessandro SILVESTRO (D, in prestito all’Aquila Montevarchi)