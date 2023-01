Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 15 gennaio

Calciomercato Inter − Gli ingressi

POSSIBILI ENTRATE − Sempre il nome di Thuram a riempire la voce mercato in entrata dell’Inter. Nonostante le poche novità in termini di trattative, si è espresso sul francese l’allenatore del Borussia Monchengladbach (vedi articolo). Nerazzurri alla finestra anche per quanto riguarda la situazione Smalling-Roma. Se l’inglese non dovesse rinnovare, il club nerazzurro potrebbe provarci (vedi articolo). La novità delle ultime ore è la proposta di scambio del Barcellona tra Kessié e Brozovic. Neanche Gianluca Di Marzio smentisce (vedi articolo).

Calciomercato Inter − Le cessioni

POSSIBILI USCITE − Milan Skriniar, situazione in stand-by. Si aspetta una risposta, che dovrebbe arrivare dopo la Supercoppa di Riyad (vedi articolo). C’è fiducia invece per il rinnovo di Dzeko (vedi articolo).