Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 13 luglio

ENTRATE POSSIBILI − Giornata di campo oggi dell’Inter che ha disputato la prima amichevole stagione contro il Lugano. Risultato finale 1-4 (vedi highlights). Calciomercato Inter però sempre attivo. Gleison Bremer è bloccato da tempo ma il duello è con Urbano Cairo (vedi articolo). Non bisogna dimenticare la pista Paulo Dybala. Nonostante la situazione di stallo, l’Inter non lo ha assolutamente mollato. Anzi c’è anche una data di risoluzione (vedi articolo).

ARRIVI UFFICIALI − André ONANA (Ajax, P), Kristjan ASLLANI (Empoli, C), Henrikh MKHITARYAN (Roma, C), Romelu LUKAKU (Chelsea, A), Raoul BELLANOVA (Cagliari, D)

Mercato Inter − Le cessioni

USCITE POSSIBILI − Il calciomercato Inter è molto attivo sul fronte uscite. Si è aperta un’asta per Andrea Pinamonti con tre club di Serie A in forte pressing (vedi articolo). Novità sul fronte Milan Skriniar, possibile ritiro dalla corsa da parte del PSG (vedi articolo). In uscita rimane anche Alexis Sanchez per cui l’Inter ha proposto una buonuscita di separazione. Si attende la risposta del giocatore (vedi articolo). Interessante retroscena di mercato su Edin Dzeko. Nelle ultime 48 ore, il bosniaco ha rifiutato una big di Serie A (vedi articolo).

ADDII DA UFFICIALIZZARE − Lorenzo PIROLA (Salernitana, D)

ADDII UFFICIALI – Aleksandar KOLAROV (ritiro, D), Andrea RANOCCHIA (libero e passato al Monza, D), Matias VECINO (libero, C), Ivan PERISIC (Tottenham, C), Stefano SENSI (prestito al Monza, C), Sebastiano ESPOSITO (rientro dal prestito al Basilea e prestito all’Anderlecht, A), Martin SATRIANO (rientro dal prestito al Brest e prestito all’Empoli, A), Arturo VIDAL (rescissione, C), Franco Carboni (Cagliari, D)

Calciomercato Inter LIVE

Non perdere nessun aggiornamento sul mercato nerazzurro seguendo Inter-News.it sul sito e sull’app (scaricala qui gratuitamente!). Segui la pagina LIVE calciomercato Inter (clicca qui e mettila tra i preferiti!) dedicata esclusivamente a tutte le notizie di mercato per restare sempre aggiornato in diretta, ogni giorno e a ogni ora, su tutte le mosse. Le ultime novità sono in arrivo!