Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 12 gennaio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 2 gennaio, con l’Inter che ha soprattutto la questione rinnovi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra invernale di mercato chiuderà alle 20 di martedì 31 gennaio. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Calciomercato Inter − Gli ingressi

POSSIBILI ENTRATE − Per Marcus Thuram la concorrenza non si placa, o meglio la furia compra-tutto del Chelsea non si placa. Dopo aver chiuso Joao Felix, i Blues non mollano la presa neanche per il francese seguito dall’Inter (vedi articolo). Nerazzurri che nel frattempo guardano al futuro e hanno messo gli occhi sul giovane 2004 Kassama (vedi articolo).

Calciomercato Inter − Le cessioni

POSSIBILI USCITE − C’è da attestare il cambio di agente per Federico Dimarco, che presto romperà il rapporto professionale con Beppe Riso (vedi articolo). Occhio alla possibile operazione combinata, Dumfries-Lukaku, tra Inter e Chelsea (vedi articolo). Sul fronte rinnovi, stallo per Skriniar, ma nerazzurri al lavoro anche su altre questioni aperte (vedi articolo). Infine, novità anche per de Vrij e Acerbi. L’olandese ha offerte da Olanda e Spagna (vedi articolo), mentre per il secondo c’è da trovare un accordo con la Lazio (vedi articolo).

USCITE UFFICIALIZZATE − Alessandro CIARDI (C, andato via a parametro al Salisburgo)