Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 1º settembre

Il calciomercato è arrivato al suo atto conclusivo. L'Inter rimane ancora attiva nonostante i vari colpi annunciati tra giugno e luglio. Oggi si conclude definitivamente la sessione estiva del calciomercato.

Mercato Inter − Gli ingressi

POSSIBILI USCITE − Il nome più caldo in casa Inter in quest’ultimo di giorno di calciomercato rimane quello di Francesco Acerbi. Nonostante il no di Zhang, la situazione potrebbe sbloccarsi. Si muoverò lo stesso Simone Inzaghi per convincere il presidente nerazzurro (vedi articolo). In caso di mancato arrivo di Acerbi, l’Inter però avrebbe pronta un’alternativa (vedi articolo). Nelle ultime ore è rimbalzata anche una voce dalla Spagna secondo cui Inter e Barcellona avrebbero chiuso per il trasferimento di Jordi Alba. Fonti nerazzurre dicono altro (vedi articolo).

ARRIVI UFFICIALI − André ONANA (Ajax, P), Kristjan ASLLANI (Empoli, C), Henrikh MKHITARYAN (Roma, C), Romelu LUKAKU (Chelsea, A), Raoul BELLANOVA (Cagliari, D)

Mercato Inter − Le cessioni

POSSIBILI USCITE − Robin Gosens sembra destinato a rimanere all’Inter nonostante l’interessamento del Bayer Leverkusen. L’Inter non ha alcuna intenzione di cedere il laterale tedesco. Quantomeno alle condizioni richieste dal club di Bundesliga (vedi articolo). Poche ore e terminerà il tormentone Milan Skriniar. Il PSG è pronto al nuovo e ultimo assalto ma l’Inter ha già la risposta pronta (vedi articolo). Intanto in casa nerazzurra, pronte due cessioni. Con le valigie in mano i giovani Lucien Agoumé ed Eddie Salcedo (vedi articolo).

ADDII DA UFFICIALIZZARE − Matias FONSECA (Imolese, A)

ADDII UFFICIALI – Aleksandar KOLAROV (ritiro, D), Andrea RANOCCHIA (libero e passato al Monza, D), Matias VECINO (libero e passato alla Lazio, C), Ivan PERISIC (Tottenham, C), Stefano SENSI (prestito al Monza, C), Sebastiano ESPOSITO (rientro dal prestito al Basilea e prestito all’Anderlecht, A), Martin SATRIANO (rientro dal prestito al Brest e prestito all’Empoli, A), Ionut Andrei RADU (Cremonese, P), Arturo VIDAL (rescissione, C), Franco CARBONI (Cagliari, D), William ROVIDA (Carrarese, P), Lorenzo PESCHETOLA (Foggia, C), Lorenzo MORETTI (Avellino, D), Andrea MORETTI (Pro Sesto, D), Fabrizio BAGHERIA (Recanatese, P), Filip STANKOVIC (Volendam, P), Franco VEZZONI (Pro Patria, C), Mattia Ronald SANGALLI (Lecco, D), Francesco NUNZIATINI (San Donato Tavarnelle, C), Tibo PERSYN (FC Eindhoven, C), Davide ZUGARO (Sangiuliano, D), Zinho VANHEUSDEN (AZ Alkmaar, D), Samuele MULATTIERI (Frosinone, A), Edoardo SOTTINI (Triestina, D), Lorenzo PIROLA (Salernitana, D), Giovanni FABBIAN (Reggina, C), Christopher ATTYS (Imolese, C), Valentino LAZARO (Torino, D), Alexis SANCHEZ (libero e passato al Marsiglia, A), Andrea PINAMONTI (Sassuolo, A), Cesare CASADEI (Chelsea, C), Oliver JURGENS (Torino, A)

Calciomercato Inter LIVE

