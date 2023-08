Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 agosto

Il calciomercato è iniziato ufficialmente sabato 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Ieri la chiusura e l’arrivo ad Appiano Gentile di Yann Sommer. Ora grande attenzione su Lazar Samardzic. Il giocatore è atteso già nella giornata di mercoledì a Milano. Così come a Udine aspettano Giovanni Fabbian. Per quanto riguarda invece il reparto offensivo, sono arrivate anche altre novità. Specie dopo le parole di Ausilio. L’Inter avrebbe infatti contattato il Porto. Il motivo? per chiedere le ultime informazione su Mehdi Taremi. Spunta anche la pista che porta a Tanganga. Si allontana la flebile possibilità che accostava, specie nelle settimane precedenti, Demiral all’Inter.

ACQUISTI UFFICIALI: Francesco Acerbi (difensore, Lazio) riscatto, Yann Bisseck (difensore, Aarhus) titolo definitivo, Juan Guillermo Cuadrado (centrocampista, Juventus) svincolato, Raffaele Di Gennaro (portiere, Gubbio) titolo definitivo, Davide Frattesi (centrocampista, Sassuolo) prestito, Marcus Thuram (attaccante, Borussia Monchengladbach) svincolato.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

In uscita e molto vicino al Cosenza c’è Alessandro Fontanarosa. Per il giocatore classe 2003 si avvicina così la prima esperienza tra i professionisti in Serie B.

CESSIONI UFFICIALI: Alessandro Fontanarosa (difensore, Cosenza) prestito, Francesco Pio Esposito (attaccante, Spezia) prestito, Jacopo Gianelli (centrocampista, Fermana) prestito, Ionut Andrei Radu (portiere, Bournemouth) prestito dopo rientro prestito dall’Auxerre. Francesco Nunziatini (centrocampista, Torres) prestito dopo rientro prestito dal San Donato Tavarnelle, Iacopo Casoni (difensore, Modena) titolo definitivo. Alessandro Silvestro (terzino destro, Fiorenzuola) prestito, Facundo Colidio (attaccante, River Plate) titolo definitivo, Andrea Moretti (difensore, Pro Patria) prestito, Kristian Dervishi (difensore, Taranto) prestito, William Rovida (portiere, Pro Patria) prestito, Gaetano Oristanio (centrocampista, Cagliari) prestito, André Onana (portiere, Manchester United) titolo definitivo, Darian Males (attaccante, Young Boys) titolo definitivo, Valentin Carboni (attaccante, Monza) prestito, Tibo Persyn (centrocampista, FC Eindhoven) titolo definitivo, Raoul Bellanova (difensore, Cagliari) fine prestito, Marcelo Brozovic (centrocampista, Al-Nassr) titolo definitivo, Alex Cordaz (portiere) svincolato, Dalbert Henrique (difensore) svincolato, Danilo D’Ambrosio (difensore) svincolato, Edin Dzeko (attaccante, Fenerbahçe) svincolato, Roberto Gagliardini (centrocampista, Monza) svincolato, Samir Handanovic (portiere) svincolato, Andi Hoti (difensore, Magdeburg) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Friburgo, Romelu Lukaku (attaccante, Chelsea) fine prestito, Darian Males (attaccante, Young Boys) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Basilea, Samuele Mulattieri (attaccante, Sassuolo) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Frosinone, Lorenzo Peschetola (centrocampista, Monopoli) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Latina, Marco Pompetti (centrocampista, Catanzaro) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Sudtirol, Martin Satriano (attaccante, Brest) prestito, Milan Skriniar (difensore, PSG) svincolato, Edoardo Sottini (difensore, Cittadella) titolo definitivo dopo rientro prestito dall’Avellino, Zinho Vanheusden (difensore, Standard Liegi) prestito dopo rientro prestito dall’AZ Alkmaar, Mattia Zanotti (difensore, San Gallo) prestito, Gabriel Brazao (portiere, Ternana) prestito.

La lista degli acquisti ufficiali del calciomercato dell’Inter sarà aggiornata coi rientri dai prestiti una volta definita la posizione dei giocatori. Per tutte le novità in diretta è disponibile la pagina.