Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative al 14 gennaio 2024

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Il mercato dell’Inter per questo mese di gennaio è virtualmente chiuso, a meno che non si apra qualche spiraglio su Alexis Sanchez. Piace Giovanni Simeone, ma il Napoli ha altre idee. Si lavora sempre al nome di Piotr Zielinski, ma ovviamente per l’estate, quando il club nerazzurro avrà la possibilità di prenderlo a zero dal Napoli. La situazione è calda.

Acquisti ufficiali: Nicolò Biral (centrocampista, Fermana) fine prestito, Tajon Buchanan (centrocampista, Club Brugge) titolo definitivo.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

In uscita il nome più ricorrente è quello di Stefano Sensi, che piace al Leicester in Championship. Il club inglese nei prossimi giorni dovrebbe avanzare un’offerta all’Inter. Intanto, la Beneamata cede qualche giovane: arrivata l’ufficialità per Kevin Zefi alla Roma. Così come quella del Primavera Vedovati al Sassuolo.

Cessioni ufficiali: Lucien Agoumé (centrocampista, Siviglia) prestito, Franco Carboni (difensore, Ternana) prestito dopo rientro prestito dal Monza, Eddie Salcedo (attaccante, Lecco) prestito dopo rientro dal prestito all’Eldense, Jan Zuberek (attaccante, Ternana) prestito, Kevin Zefi (attaccante, Roma) titolo definitivo, Gabriele Vedovati (attaccante, Sassuolo) titolo definitivo.

Per tutte le novità in diretta è sempre aggiornata la pagina dedicata.