Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 2 agosto 2024

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Quella di oggi è stata una giornata con poche novità sul fronte del calciomercato in entrata, con l’Inter che sta ancora riflettendo sul braccetto sinistro, o eventualmente esterno sinistro su cui investire in estate. I nerazzurri sono al contempo molto interessati alla situazione di Federico Chiesa, di cui attendono la cessione o meno in questa finestra estiva di calciomercato per poter poi contemplare un’idea suggestiva in vista della prossima estate. Diverso è sicuramente il caso di Luka Sucic, per il quale l’Inter avrebbe provato un affondo nel 2025 a causa della scadenza del suo contratto con il Salisburgo. Il croato, infatti, è stato annunciato come un nuovo giocatore della Real Sociedad.

ACQUISTI UFFICIALI: Piotr Zielinski (centrocampista, Napoli) svincolato, Luka Topalovic (centrocampista, NK Domzale) titolo definitivo, Josep Martinez (portiere, Genoa) titolo definitivo, Mehdi Taremi (attaccante, Porto) svincolato, Alex Pérez (difensore, Real Betis) prestito.