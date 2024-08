Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 16 agosto 2024

CALCIOMERCATO INTER – LE NOVITÀ IN ENTRATA

L’Inter continua ad essere alla ricerca del colpo con cui intende concludere il suo calciomercato estivo, ossia l’acquisto del braccetto sinistro chiamato a comporre il duo con Alessandro Bastoni. I nerazzurri hanno deciso di virare con convinzione sul difensore del Talleres Tomas Palacios, per il quale si parla di una cifra intorno ai 6 milioni di euro per provare a chiudere l’affare. L’unico nodo riguarda l’esistenza della possibilità per l’Independiente Rivadavia di riscattare il calciatore pagando in due fasi diverse. Ad ogni modo, si allontana la pista Mikayil Faye del Barcellona, proprio perché l’Inter lavora con fiducia per portare Palacios a Milano. Al contempo, non mancano i discorsi relativi al prossimo parametro zero su cui affonderanno il colpo Giuseppe Marotta e Piero Ausilio: l’ingaggio di uno tra Federico Chiesa e Jonathan David rappresenterebbe un’opportunità importante da cogliere, in particolare alla luce dello spazio liberato a bilancio da Joaquin Correa e Marko Arnautović.

ACQUISTI UFFICIALI: Piotr Zielinski (centrocampista, Napoli) svincolato, Luka Topalovic (centrocampista, NK Domzale) titolo definitivo, Josep Martinez (portiere, Genoa) titolo definitivo, Mehdi Taremi (attaccante, Porto) svincolato, Alex Pérez (difensore, Real Betis) prestito, Thiago Romano (centrocampista, Panathinaikos) titolo definitivo.