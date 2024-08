Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 14 agosto 2024

CALCIOMERCATO INTER – LE NOVITÀ IN ENTRATA

Quest’ultima è stata una giornata intensa sul fronte del calciomercato in entrata dell’Inter, con un’azione dei dirigenti nerazzurri orientati su due assi: il fronte del difensore e quello dell’attaccante. Per quanto riguarda il primo, i nerazzurri hanno approfondito i contatti per Tomas Palacios del Talleres e Mikayil Faye del Barcellona. Si parla di un forte interesse del Lipsia per l’argentino e di una volontà dei nerazzurri di intrattenere dialoghi per provare a sondare i margini di un possibile acquisto in estate. Per il senegalese, invece, si fa riferimento dalla Spagna a una disponibilità dell’Inter a sborsare una cifra superiore a 15 milioni di euro per convincere i blaugrana a lasciarlo partire in questa finestra di calciomercato. Dal Portogallo si è parlato anche di un’offerta per Morato del Benfica, rifiutata dai lusitani perché non intenzionati a privarsi del calciatore. Sul piano dell’attaccante, invece, si registrano le parole dell’AD del Genoa Andrés Blazquez in merito a una mancata volontà del Grifone di cedere Albert Gudmundsson in assenza di offerte ritenute all’altezza. Per Federico Chiesa vi è da fare attenzione al possibile inserimento della Roma, con la cessione di Paulo Dybala all’Al Qadsiah che potrebbe aiutare i giallorossi a tentare l’affondo decisivo.

ACQUISTI UFFICIALI: Piotr Zielinski (centrocampista, Napoli) svincolato, Luka Topalovic (centrocampista, NK Domzale) titolo definitivo, Josep Martinez (portiere, Genoa) titolo definitivo, Mehdi Taremi (attaccante, Porto) svincolato, Alex Pérez (difensore, Real Betis) prestito, Thiago Romano (centrocampista, Panathinaikos) titolo definitivo.

CALCIOMERCATO INTER − LE NOVITÀ IN USCITA

Per quanto riguarda il calciomercato in uscita, l’Inter registra l’interesse del Real Betis per Martin Satriano, al quale si potrebbe cercare di arrivare con un prestito con diritto di riscatto. Al contempo, si continua a lavorare sulla possibile cessione di Joaquin Correa e Marko Arnautović in estate. Il Genoa avrebbe mostrato un interesse reale per i due, con la preferenza di Alberto Gilardino rivolta all’austriaco.