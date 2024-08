Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate all’11 agosto 2024

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

L’Inter è sempre alla ricerca del braccetto sinistro con cui completare la propria difesa in questo calciomercato estivo. Il nome più caldo resta quello di Nathan Zézé, per il quale si parla di una valutazione molto alta, intorno ai 30 milioni di euro. Meno concreta la pista che porterebbe all’approdo di Mario Hermoso, a parametro zero, alla corte di Simone Inzaghi. L’iberico, infatti, non rientra nei piani dei nerazzurri data la direzione che la proprietà americana di Oaktree ha inteso imprimere al mercato in entrata dei meneghini: puntare su giovani futuribili deve essere l’imperativo da seguire nella ricerca del braccetto sinistro da acquistare in questa sessione di calciomercato.

ACQUISTI UFFICIALI: Piotr Zielinski (centrocampista, Napoli) svincolato, Luka Topalovic (centrocampista, NK Domzale) titolo definitivo, Josep Martinez (portiere, Genoa) titolo definitivo, Mehdi Taremi (attaccante, Porto) svincolato, Alex Pérez (difensore, Real Betis) prestito, Thiago Romano (centrocampista, Panathinaikos) titolo definitivo.

CALCIOMERCATO INTER − LE NOVITÀ IN USCITA

Per quanto riguarda il calciomercato in uscita, l’Inter non si arrende alla realtà attuale, ossia quella rappresentata dal non essere ancora riusciti a piazzare alcuni esuberi prima della fine del mercato. I calciatori che i nerazzurri vorrebbero cedere a titolo definitivo, in particolare nel reparto offensivo, restano Martin Satriano e Joaquin Correa. Per il primo, è viva la pista Valladolid, dato l’apprezzamento di Ronaldo “Il Fenomeno” per il calciatore uruguaiano; per il secondo, invece, potrebbe aprirsi all’opzione Genoa in caso di cessione di Albert Gudmundsson nei prossimi giorni. Diverso il discorso per quanto riguarda il futuro di Marko Arnautović, il quale non ha intenzione di rinunciare all’Inter anche se consapevole di essere la quarta scelta in attacco.

CESSIONI UFFICIALI: Emil Audero (portiere, Sampdoria) fine prestito, Juan Cuadrado (difensore) svincolato, Stefano Sensi (centrocampista) svincolato, Davy Klaassen (centrocampista) svincolato, Alexis Sanchez (attaccante) svincolato, Aleksandar Stankovic (centrocampista, Lucerna) prestito, William Rovida (portiere, Aurora Pro Patria 1919) titolo definitivo, Jacopo Martini (centrocampista, Sudtirol) titolo definitivo, Giacomo Stabile (difensore, Alcione Milano), prestito, Franco Carboni (difensore, River Plate) prestito, Mattia Zanotti (difensore, Lugano) titolo definitivo, Gaetano Oristanio (centrocampista, Venezia) titolo definitivo, Sebastiano Esposito (attaccante, Empoli) prestito, Francesco Nunziatini (centrocampista, Torres) titolo definitivo, Dennis Curatolo (attaccante, Aurora Pro Patria) titolo definitivo, Francesco Pio Esposito (attaccante, Spezia), prestito, Giuseppe Alessandro Mazzola (centrocampista, Alcione Milano) prestito, Riccardo Miconi (difensore, Varesina) prestito, Ebenezer Akinsanmiro (centrocampista, Sampdoria) prestito, Amadou Sarr (attaccante, Foggia) prestito, Alessandro Silvestro (difensore, Foggia) titolo definitivo, Riccardo Miconi (difensore, Varesina Calcio) titolo definitivo, Mirko Castelnuovo (portiere, Modena) titolo definitivo, Zinho Vanheusden (difensore, Mechelen) prestito, Samo Matjaž (difensore, NK Celje) titolo definitivo, Francesco Stante (difensore, Pergolettese) prestito, Valentin Carboni (attaccante, Marsiglia) prestito, Lucien Agoume (centrocampista, Siviglia) titolo definitivo, Zuberek (attaccante, Lecco) prestito.