Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate all’11 luglio 2025

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Il mercato in entrata dell’Inter dipende in questo momento esclusivamente dalle uscite. I profili più caldi rimangono quelli a centrocampo e nel reparto offensivo. In mezzo la permanenza di Hakan Calhanoglu ridefinisce gli obiettivi nerazzurri, che potrebbero presto cambiare. In stand-by le situazioni per Ederson e Richard Rios, per cui anche la Roma si è fermata. Christopher Nkunku in attacco rimane infine difficile per i costi alti imposti dal Chelsea.

ACQUISTI UFFICIALI: Petar Sucic (centrocampista), titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria; Luis Henrique (centrocampista), titolo definitivo dal Marsiglia; Nicola Zalewski (centrocampista), titolo definitivo dalla Roma; Yann-Ange Bonny (attaccante), titolo definitivo dal Parma.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Il Cagliari ha trovato l’accordo con l’Inter per Sebastiano Esposito per 7 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Anche Aleksandar Stankovic è vicino all’addio: nel pomeriggio c’è stato un incontro tra i nerazzurri e il Club Brugge, che andrà avanti a prescindere dalla cessione di Jashari. Sul serbo verrà mantenuto il controllo del cartellino, come per Tajon Buchanan per cui il Sassuolo ha offerto 8 milioni di euro più la percentuale sulla rivendita. L’ultima operazione in uscita riguarda Kristjan Asllani, su cui il Betis sta lavorando per l’acquisto. L’Inter vuole la cessione a titolo definitivo, gli spagnoli vogliono convincere il giocatore.

CESSIONI UFFICIALI: Joaquin Correa (attaccante) svincolato; Marko Arnautovic (attaccante) svincolato; Filip Stankovic (portiere, Venezia) titolo definitivo.