CalcioMercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 7 giugno

Calciomercato non ancora iniziato ufficialmente ma si può già parlare di pre-mercato. Il mese di giugno è quello dei parametri zero ma non solo. Inter già attiva su più tavoli. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra estiva di mercato aprirà il 1° luglio e chiuderà il 1° settembre 2022.

Mercato Inter – Gli acquisti

ENTRATE POSSIBILI – La novità di giornata è senza alcun dubbio il forte interesse per il centrocampista brasiliano Ederson (vedi articolo). Si tratta di un nome alternativo all’obiettivo Kristjan Asllani (vedi articolo). Più complicata la pista Gianluca Scamacca (vedi video), che ha più di un’opzione all’estero.

ARRIVI DA UFFICIALIZZARE – André ONANA (Ajax, P).

Mercato Inter – Le cessioni

USCITE POSSIBILI – Da sistemare più di un attaccante di rientro dal prestito. Dalla Serie A arrivano proposte non solo per Andrea Pinamonti (vedi articolo) ma anche per Sebastiano Esposito (vedi articolo). Da piazzare allo stesso modo Alexis Sanchez (vedi articolo), per cui non c’è più spazio in attacco.

ADDII GIÀ CERTI – Andrea RANOCCHIA (libero, D), Matias VECINO (libero, C) e Ivan PERISIC (Tottenham, C).

CalcioMercato Inter LIVE

