CalcioMercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 5 giugno

Calciomercato non ancora iniziato ufficialmente ma si può già parlare di pre-mercato. Il mese di giugno è quello dei parametri zero ma non solo. Inter già attiva su più tavoli. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra estiva di mercato aprirà il 1° luglio e chiuderà il 1° settembre 2022. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul CalcioMercato Inter

Mercato Inter – Gli acquisti

ENTRATE POSSIBILI – Nome nuovo per la difesa, visto che anche l’Inter è interessata a Marcos Senesi (vedi articolo). E nel frattempo per la fascia destra si avvicina Raoul Bellanova (vedi articolo), che si candida per essere il primo acquisto “oneroso” di questa sessione estiva. Una novità anche dall’Inghilterra: per il centrocampo avanza l’ipotesi Ruben Loftus-Cheek (vedi articolo).

ARRIVI DA UFFICIALIZZARE – André ONANA (Ajax, P).

Mercato Inter – Le cessioni

USCITE POSSIBILI – Si continua a lavorare all’addio – sempre più complicato – dei cileni, con Arturo Vidal (vedi articolo) già abbastanza sicuro dell’epilogo. Per quanto riguarda Alexis Sanchez (vedi articolo), che rifiuta l’ultima opzione estera, potrebbe servire più tempo. Non c’erano grossi dubbi ma vale come conferma il fatto che Felipe Caicedo (vedi articolo) non verrà riscattato dall’Inter.

ADDII GIÀ CERTI – Andrea RANOCCHIA (libero, D), Matias VECINO (libero, C) e Ivan PERISIC (Tottenham, C).

CalcioMercato Inter LIVE

