Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 27 agosto

Il calciomercato in Serie A si chiuderà il prossimo 30 agosto. Qui ci sono tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

L’ufficialità di Tomas Palacios è ormai imminente. Il difensore dell’Indipendiente Rivadavia è arrivato ieri a Milano in mattinata ed ha svolto le visite mediche al Coni. La firma è slittata alla giornata di oggi per questioni burocratiche da risolvere. Federico Chiesa è ancora una pista viva: il Barcellona ha abbandonato la trattativa, si inserisce però il Liverpool e l’esterno della Juventus apprezza la destinazione.

ACQUISTI UFFICIALI: Piotr Zielinski (centrocampista, Napoli) svincolato, Luka Topalovic (centrocampista, NK Domzale) titolo definitivo, Josep Martinez (portiere, Genoa) titolo definitivo, Mehdi Taremi (attaccante, Porto) svincolato, Alex Pérez (difensore, Real Betis) prestito, Thiago Romano (centrocampista, Panathinaikos) titolo definitivo.

CALCIOMERCATO INTER − LE NOVITÀ IN USCITA

Due giovani sono sulla via della partenza: Alessandro Fontanarosa e Franco Carboni. Il primo tornerà in Serie B per un altro anno e giocherà alla Reggiana dopo l’esperienza al Cosenza. Il secondo invece, di rientro dal River Plate ad appena due mesi quasi dalla firma, andrà al Venezia di Eusebio Di Francesco in Serie A. Per entrambi si tratterà di un semplice prestito.

CESSIONI UFFICIALI: Emil Audero (portiere, Sampdoria) fine prestito, Juan Cuadrado (difensore) svincolato, Stefano Sensi (centrocampista) svincolato, Davy Klaassen (centrocampista) svincolato, Alexis Sanchez (attaccante) svincolato, Aleksandar Stankovic (centrocampista, Lucerna) prestito, William Rovida (portiere, Aurora Pro Patria 1919) titolo definitivo, Jacopo Martini (centrocampista, Sudtirol) titolo definitivo, Giacomo Stabile (difensore, Alcione Milano), prestito, Franco Carboni (difensore, River Plate) prestito, Mattia Zanotti (difensore, Lugano) titolo definitivo, Gaetano Oristanio (centrocampista, Venezia) titolo definitivo, Sebastiano Esposito (attaccante, Empoli) prestito, Francesco Nunziatini (centrocampista, Torres) titolo definitivo, Dennis Curatolo (attaccante, Aurora Pro Patria) titolo definitivo, Francesco Pio Esposito (attaccante, Spezia), prestito, Giuseppe Alessandro Mazzola (centrocampista, Alcione Milano) prestito, Riccardo Miconi (difensore, Varesina) prestito, Ebenezer Akinsanmiro (centrocampista, Sampdoria) prestito, Amadou Sarr (attaccante, Foggia) prestito, Alessandro Silvestro (difensore, Foggia) titolo definitivo, Riccardo Miconi (difensore, Varesina Calcio) titolo definitivo, Mirko Castelnuovo (portiere, Modena) titolo definitivo, Zinho Vanheusden (difensore, Mechelen) prestito, Samo Matjaž (difensore, NK Celje) titolo definitivo, Francesco Stante (difensore, Pergolettese) prestito, Valentin Carboni (attaccante, Marsiglia) prestito, Lucien Agoumé (centrocampista, Siviglia) titolo definitivo, Jan Zuberek (attaccante, Lecco) prestito, Issiaka Kamate (centrocampista, AVS Futebol SAD) prestito, Martin Satriano (attaccante, Lens) prestito