Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 24 luglio 2025

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1° luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Non ci sono novità rilevanti su Ademola Lookman: rimane lo stand-by tra Inter e Atalanta ferme sulle valutazioni già fatte del calciatore. L’Inter ha chiuso l’acquisto in ottica Under-23 di Mattia Morello, centrocampista classe 2008 che arriverà dall’Udinese.

ACQUISTI UFFICIALI: Petar Sucic (centrocampista), titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria; Luis Henrique (centrocampista), titolo definitivo dal Marsiglia; Nicola Zalewski (centrocampista), titolo definitivo dalla Roma; Ange-Yoan Bonny (attaccante), titolo definitivo dal Parma.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Hakan Calhanoglu rimane all’Inter e questa è la notizia più importante di giornata. Lo ha confermato prima l’agente Stipic, poi lo stesso calciatore ad Appiano Gentile. Oggi si è anche concretizzato il passaggio di Aleksandar Stankovic al Club Bruges: Il centrocampista ha firmato e l’Inter incassa dieci milioni di euro con clausola di recompra al primo anno di 23 milioni di euro e al secondo di 25. Il club avrà una percentuale per la futura rivendita tra il 12 il 15%. Per Kristjan Asllani non c’è nulla di concreto ancora, per Mehdi Taremi anche il Porto rimane opzione impossibile.

CESSIONI UFFICIALI: Joaquin Correa (attaccante) svincolato; Marko Arnautovic (attaccante) svincolato; Filip Stankovic (portiere, Venezia) titolo definitivo, Franco Carboni (difensore, Empoli) prestito; Valentin Carboni (centrocampista, Genoa) prestito secco.