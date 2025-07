Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1° luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro. CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

La bomba di mercato odierna è quella relativa ad Ademola Lookman. L’Inter ha l’accordo con gli agenti del calciatore, che spinge per il trasferimento a Milano nei prossimi giorni. L’Atalanta avrebbe fatto una promessa di cessione al giocatore un anno fa, ma nega e chiede 50 milioni di euro per l’attaccante. Il club nerazzurro metterà a breve sul tavolo 40 milioni di euro e spera di non andare per le lunghe. Si vogliono evitare questioni che vanno oltre come accaduto con la Juventus per Teun Koopmeiners. Per Giovanni Leoni si apre la possibilità di abbassare la richiesta di 40 milioni grazie ad una contropartita.

ACQUISTI UFFICIALI: Petar Sucic (centrocampista), titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria; Luis Henrique (centrocampista), titolo definitivo dal Marsiglia; Nicola Zalewski (centrocampista), titolo definitivo dalla Roma; Ange-Yoan Bonny (attaccante), titolo definitivo dal Parma.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Le due operazioni in uscita di oggi riguardano Ebenezer Akinsanmiro e Sebastiano Esposito. Il giovane in prestito alla Sampdoria durante la scorsa stagione andrà al Pisa. Accordo per un altro prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dell’Inter. Esposito potrebbe infine diventare una soluzione come contropartita per arrivare a Leoni del Parma.

CESSIONI UFFICIALI: Joaquin Correa (attaccante) svincolato; Marko Arnautovic (attaccante) svincolato; Filip Stankovic (portiere, Venezia) titolo definitivo.