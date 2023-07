Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 16 luglio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente sabato 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione che ha visto l’Inter annunciare subito Thuram. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Il calciomercato in entrata è segnato dalla conclusione, in negativo, della trattativa con Romelu Lukaku. Il calciatore non tornerà all’Inter, Piero Ausilio ha deciso di chiudere totalmente con il belga a causa dei suoi contatti con la Juventus. In attacco ora serve un sostituto, sul piano B si lavora già da tempo. Il primo nome è quello di Balogun dell’Arsenal, ma occhi anche su Mbala Nzola dello Spezia, Alvaro Morata dall’Atletico Madrid e Mehdi Taremi del Porto. L’Inter non molla neanche Lazar Samardzic, il giocatore dell’Udinese che piace e non poco alla dirigenza nerazzurra

ACQUISTI UFFICIALI: Yann Bisseck (difensore, Aarhus) titolo definitivo, Francesco Acerbi (difensore, Lazio) riscatto, Raffaele Di Gennaro (portiere, Gubbio) titolo definitivo, Davide Frattesi (centrocampista, Sassuolo) prestito, Marcus Thuram (attaccante, Borussia Monchengladbach) svincolato.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

La trattativa saltata con Lukaku non esclude affatto la cessione di André Onana, che si chiuderà probabilmente questo lunedì. 50 milioni più bonus dal Manchester United utili per trovare un attaccante. In mattinata è stato ufficializzato l’addio di Tibo Persyn verso l’FC Eindhoven a titolo definitivo, ma non solo. Valentin Carboni è passato in prestito secco per un anno al Monza, dove troverà suo fratello. Joaquin Correa sembrerebbe aver aperto alla cessione verso l’Arabia Saudita.

CESSIONI UFFICIALI: Valentin Carboni (attaccante, Monza) prestito, Tibo Persyn (centrocampista, FC Eindhoven) titolo definitivo, Raoul Bellanova (difensore, Cagliari) fine prestito, Marcelo Brozovic (centrocampista, Al-Nassr) titolo definitivo, Alex Cordaz (portiere) svincolato, Dalbert Henrique (difensore) svincolato, Danilo D’Ambrosio (difensore) svincolato, Edin Dzeko (attaccante, Fenerbahçe) svincolato, Roberto Gagliardini (centrocampista, Monza) svincolato, Samir Handanovic (portiere) svincolato, Andi Hoti (difensore, Magdeburg) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Friburgo, Romelu Lukaku (attaccante, Chelsea) fine prestito, Samuele Mulattieri (attaccante, Sassuolo) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Frosinone, Lorenzo Peschetola (centrocampista, Monopoli) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Latina, Marco Pompetti (centrocampista, Catanzaro) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Sudtirol, Martin Satriano (attaccante, Brest) prestito, Milan Skriniar (difensore, PSG) svincolato, Edoardo Sottini (difensore, Cittadella) titolo definitivo dopo rientro prestito dall’Avellino, Zinho Vanheusden (difensore, Standard Liegi) prestito dopo rientro prestito dall’AZ Alkmaar, Mattia Zanotti (difensore, San Gallo) prestito.

La lista degli acquisti ufficiali del calciomercato dell’Inter sarà aggiornata coi rientri dai prestiti una volta definita la posizione dei giocatori, per tutte le novità in diretta è disponibile la pagina dedicata.