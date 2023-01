Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 13 gennaio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 2 gennaio, con l’Inter che ha soprattutto la questione rinnovi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra invernale di mercato chiuderà alle 20 di martedì 31 gennaio. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Calciomercato Inter − Gli ingressi

POSSIBILI ENTRATE − L’Inter osserva con attenzione il futuro di Chris Smalling, esperto difensore in scadenza con la Roma. Il club giallorosso ha proposto un rinnovo biennale al giocatore: c’è ancora distanza sulle cifre (vedi articolo). Nerazzurri sempre vigili anche sul fronte Marcus Thuram, ma il Chelsea nelle ultime ore ha intensificato i contatti già per il mercato di gennaio (vedi QUI).

Calciomercato Inter − Le cessioni POSSIBILI USCITE − Il club nerazzurro si aspetta ancora una risposta concreta da Milan Skriniar riguardo il suo futuro. In giornata si era parlato di un nuovo possibile incontro, ma stando alle ultime ricostruzioni non è in programma alcun vertice tra la dirigenza e i suoi agenti. L’Inter comunque nei prossimi giorni si aspetta comunque una risposta, ma non si sposta dalla proposta di rinnovo di 6,5 milioni (vedi articolo). USCITE UFFICIALIZZATE − Alessandro CIARDI (C, andato via a parametro al Salisburgo)