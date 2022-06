Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 1 luglio

Il calciomercato inizia ufficialmente oggi, primo luglio. Con l’Inter che si troverà a ufficializzare i diversi colpi già chiusi a giugno. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra estiva di mercato aprirà l’1 luglio e chiuderà l’1 settembre 2022. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Mercato Inter – Gli acquisti

ENTRATE POSSIBILI − Dopo gli annunci ufficiali di Romelu Lukaku e Kristjan Asllani (vedi articolo), restano sempre i soliti i nomi su cui l’Inter è attiva. Anche se, di base, con ancora nessuna novità. Sia per quanto riguarda Paulo Dybala, ma anche Gleison Bremer, con i nerazzurri in attesa ancora da definire la cessione di Milan Skriniar (vedi articolo).

ARRIVI DA UFFICIALIZZARE − André ONANA (Ajax, P), Henrikh MKHITARYAN (Roma, C), Raoul BELLANOVA (Cagliari, D)

ARRIVI UFFICIALI − Romelu LUKAKU (Chelsea, A), Kristjan ASLLANI (Empoli, C)

Mercato Inter – Le cessioni

USCITE POSSIBILI − Visite mediche nella giornata di oggi per Andrei Radu con la Cremonese e Stefano Sensi con il Monza (vedi articolo). Il grande nome in uscita resta sempre quello di Milan Skriniar, sebbene oggi non ci siano stati passi avanti nella trattativa con il PSG (vedi articolo). Nella giornata di oggi, inoltre, sarà ufficialmente terminato il contratto del centrocampista Matias Vecino, ancora a caccia di una squadra. Novità anche sul fronte Arturo Vidal, con il Boca Juniors a un passo dall’accordo (vedi articolo).

ADDII GIÀ CERTI – Aleksandar KOLAROV (ritiro, D), Andrea RANOCCHIA (libero e passato al Monza, D), Matias VECINO (libero, C), Ivan PERISIC (Tottenham, C)

Calciomercato Inter LIVE

