Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate all’8 luglio 2025

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA Le novità in entrata sono poche, anzi pochissime. Richard Rios è il primo nome in caso di addio di Hakan Calhanoglu, il problema rimane la valutazione del Palmeiras che è di oltre 30 milioni di euro. Sul colombiano ci sono sia Roma che Manchester United. L’altro profilo è quello di Ederson dell’Atalanta, a cui però l’Atalanta non vuole rinunciare. Verranno accettate solo offerte dai 55 milioni in su. La redazione di Inter-News.it ha avuto infine conferma dell’interesse dei nerazzurri per Leon Jakirovic, difensore della Dinamo Zagabria.

ACQUISTI UFFICIALI: Petar Sucic (centrocampista) titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria, Luis Henrique (centrocampista), titolo definitivo dal Marsiglia, Nicola Zalewski (centrocampista) titolo definitivo dalla Roma, Yann-Ange Bonny (attaccante), titolo definitivo dal Parma.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Il Galatasaray spinge per Hakan Calhanoglu ma non in maniera veloce. Prima va su Victor Osimhen e le due trattative non sono legate. I turchi vorrebbero fare entrambi con entrate diverse. L’altro tema di giornata in uscita riguarda Sebastiano Esposito: il Cagliari ha sorpassato la Fiorentina e cerca di chiudere per l’acquisto dell’attaccante in scadenza 2026 per 6 milioni di euro più bonus.

CESSIONI UFFICIALI: Joaquin Correa (attaccante) svincolato, Marko Arnautovic (attaccante) svincolato, Filip Stankovic (portiere, Venezia) titolo definitivo.