Calciomercato Inter: la rosa di Inzaghi dopo le operazioni ufficiali

Calciomercato Inter già entrato nel vivo con le prime operazioni ufficiali ma a fine agosto saranno diventate tantissime. Il primo obiettivo sarà quello di sfoltire la rosa extra large di Inzaghi. Poi spazio alle novità. Di seguito tutte le operazioni aggiornate dopo ogni comunicato

MILANO – La stagione 2024/25 è già iniziata. Tante le novità previste in casa Inter, che riparte con lo Scudetto tricolore e le due stelle cucite sul petto. Per quanto riguarda la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, dopo l’apertura del calciomercato estivo in data 1° luglio 2024, la situazione è in continuo divenire. Considerando le operazioni chiuse già prima del 30 giugno, si parte dalla cifra monstre di 46 tesserati (5 portieri, 10 difensori, 8 esterni, 10 centrocampisti e 13 attaccanti, ndr), che verrà dimezzata grazie alle uscite. E completata con poche ma specifiche pedine in entrata. Finalmente entra nel vivo il calciomercato in casa Inter. Di seguito tutti i dettagli della rosa completa della nuova Inter di Inzaghi aggiornata a oggi.

Calciomercato Inter | La rosa di Inzaghi aggiornata dopo le operazioni ufficiali

Portieri Inter (5)

1. Yann SOMMER (Confermato, 1988)

12. Raffaele DI GENNARO (Confermato, 1993)

13. JOSEP MARTINEZ (Genoa, 1998) | Novità

97. Andrei RADU (Bournemouth, 1997) | Rientro

– FILIP STANKOVIC (Sampdoria, 2002) | Rientro

Cessione: William ROVIDA (Pro Patria, 2003) | Rientro → Pro Patria (Definitivo, 3 luglio)

Difensori Inter (7)

6. Stefan DE VRIJ (Confermato, 1992)

15. Francesco ACERBI (Confermato, 1988)

28. Benjamin PAVARD (Confermato, 1996)

30. CARLOS AUGUSTO (Confermato, 1999)

31. Yann BISSECK (Confermato, 2000)

47. Alessandro FONTANAROSA (Cosenza, 2003) | Rientro

95. Alessandro BASTONI (Confermato, 1999)

Cessioni:

– Zinho VANHEUSDEN (Standard Liegi, 1999) | Rientro → KV Mechelen (Prestito, 25 luglio)

– Samo MATJAZ (Inter Under-19, 2004) | Fuoriquota → NK Celje (Definitivo, 27 luglio)

– Andrea MORETTI (Pro Patria, 2002) | Rientro → Triestina (Definitivo, 28 luglio)

Esterni Inter (5)

2. Denzel DUMFRIES (Confermato, 1996)

17. Tajon BUCHANAN (Confermato, 1999)

32. Federico DIMARCO (Confermato, 1997)

36. Matteo DARMIAN (Confermato, 1989)

– Alem NEZIREVIC (Bologna, 2004) | Rientro

Cessioni:

– FRANCO CARBONI (Ternana via Monza, 2003) | Rientro → River Plate (Prestito, 12 luglio)

– Mattia ZANOTTI (San Gallo, 2003) | Rientro → Lugano (Definitivo, 13 luglio)

– Alessandro SILVESTRO (Foggia, 2002) | Rientro → Foggia (Definitivo, 19 luglio)

Centrocampisti Inter (7)

7. Piotr ZIELINSKI (Napoli, 1994) | Novità

16. Davide FRATTESI (Confermato, 1999)

20. Hakan CALHANOGLU (Confermato, 1994)

21. Kristjan ASLLANI (Confermato, 2002)

22. Henrikh MKHITARYAN (Confermato, 1989)

23. Nicolò BARELLA (Confermato, 1997)

– Jacopo GIANELLI (Pro Patria, 2001) | Rientro

Cessioni:

– Nikola ILIEV (CSKA 1948 Sofia, 2004) | Rientro → Botev Plovdiv (Definitivo, 1° luglio)

– Jacopo MARTINI (Foggia, 2004) | Rientro → Sudtirol (Definitivo, 11 luglio)

– Francesco NUNZIATINI (Torres, 2003) | Rientro → Torres (Definitivo, 17 luglio)

– Lucien AGOUMÉ (Siviglia, 2002) | Rientro → Siviglia (Definitivo, 6 agosto)

Attaccanti Inter (9)

8. Marko ARNAUTOVIC (Confermato, 1989)

9. Marcus THURAM (Confermato, 1997)

10. LAUTARO MARTINEZ (Confermato, 1997)

11. Joaquin CORREA (Olympique Marsiglia, 1994) | Rientro

24. Eddie SALCEDO (Lecco, 2001) | Rientro

99. Mehdi TAREMI (Porto, 1992) | Novità

– Martin SATRIANO (Brest, 2001) | Rientro

– Jan ZUBEREK (Ternana, 2004) | Rientro

– VALENTIN CARBONI (Monza, 2005) | Rientro

Cessioni:

– Gaetano ORISTANIO (Cagliari, 2002) | Rientro → Venezia (Definitivo, 13 luglio)

– SEBASTIANO ESPOSITO (Sampdoria, 2002) | Rientro → Empoli (Prestito, 17 luglio)

– Dennis CURATOLO (Pro Patria, 2004) | Rientro → Pro Patria (Prestito, 18 luglio)

– PIO ESPOSITO (Spezia, 2005) | Rientro → Spezia (Prestito, 19 luglio)

– Makhtarlayi SARR (Inter Under-19, 2004) | Fuoriquota → Foggia (Prestito, 19 luglio)

Calciomercato Inter LIVE: tutte le operazioni ufficiali in continuo aggiornamento

ROSA INTER – L’elenco completo verrà aggiornato dopo ogni operazione di mercato ufficiale.