Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 10 luglio 2025

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

L’Inter continua a sondare con interesse il nome di Giovanni Leoni per la sua difesa, ma l’ingaggio del giovane italiano passa necessariamente da una cessione nel reparto arretrato. A centrocampo, i nerazzurri si allontanano dalla pista legata a Richard Rios del Palmeiras, con la Roma che fa sul serio per aggiudicarselo in estate. In attacco, conferme sull’identikit cercato dai meneghini in caso di cessione di Mehdi Taremi: saper saltare l’uomo e saper giocare sulle fasce sono i requisiti indispensabili per Cristian Chivu.

ACQUISTI UFFICIALI: Petar Sucic (centrocampista), titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria; Luis Henrique (centrocampista), titolo definitivo dal Marsiglia; Nicola Zalewski (centrocampista), titolo definitivo dalla Roma; Yann-Ange Bonny (attaccante), titolo definitivo dal Parma.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Tramonta l’affare Galatasaray-Inter per il passaggio di Hakan Calhanoglu in Turchia. L’offerta di 10 milioni di euro presentata dai turchi è stata considerata inaccettabile da parte dei dirigenti nerazzurri, i quali vedono ora come molto più concreta l’ipotesi del reintegro del proprio numero 20 nello spogliatoio. A centrocampo, Davide Frattesi è ormai incedibile – e potrebbe rinnovare il suo contratto con l’Inter – mentre per Kristjan Asllani si attendono offerte ritenute adeguate da parte dell’albanese.

CESSIONI UFFICIALI: Joaquin Correa (attaccante) svincolato; Marko Arnautovic (attaccante) svincolato; Filip Stankovic (portiere, Venezia) titolo definitivo.