Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 4 luglio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente sabato 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione che ha visto l’Inter annunciare subito Thuram. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

L’Aarhus quest’oggi ha confermato la trattativa per Yann Bisseck con l’Inter. Il giocatore potrebbe essere la seconda entrata ufficiale per i nerazzurri dopo la prima di Marcus Thuram. I nerazzurri lavorano soprattutto a centrocampo, con Davide Frattesi che ha un accordo ma che rimane in stand-by senza le cessioni. Domani ci sarà un incontro tra Milan e Sassuolo, i rossoneri hanno la possibilità di sorpassare i cugini. L’Inter corre ai ripari: previsto un meeting con l’Udinese per Lazar Samardzic, valutato circa 30 milioni, e sondato anche Daichi Kamada in uscita a parametro zero dall’Eintracht Francoforte. Per sostituire André Onana in caso di cessione si guarda a Marco Carnesecchi dell’Atalanta, chieste le prime informazioni. Dai bergamaschi attenzione in più a Merih Demiral per la difesa, che può arrivare con prestito con diritto di riscatto.

ACQUISTI UFFICIALI: Marcus Thuram (attaccante) Borussia Monchengladbach, svincolato.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Ufficializzata nel pomeriggio la cessione di Marcelo Brozovic per 18 milioni di euro all’Al-Nassr. Dopo il croato potrebbe essere il momento di André Onana. Il Manchester United ha formulato la prima offerta ufficiale, 40 milioni più 5 di bonus, ma non raggiunge la cifra voluta dall’Inter. Nei prossimi giorni i Red Devils vorrebbero rilanciare e si potrebbe trovare un accordo. Robin Gosens è in uscita, tre club su di lui: Wolfsburg, Union Berlino e Bournemouth. Ceduto in prestito secco anche Mattia Zanotti per un anno, rinnovato pochi giorni fa per altri due anni e ora mandato al San Gallo in Svizzera.

CESSIONI UFFICIALI: Marcelo Brozovic (centrocampista, Al-Nassr), Mattia Zanotti (difensore, San Gallo), prestito secco, Raoul Bellanova (difensore, Cagliari) fine prestito, Alex Cordaz (portiere, svincolato), Dalbert Henrique (difensore) svincolato, Danilo D’Ambrosio (difensore) svincolato, Edin Dzeko (attaccante, Fenerbahçe) svincolato, Roberto Gagliardini (centrocampista) svincolato, Samir Handanovic (portiere) svincolato, Andi Hoti (difensore, Magdeburg) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Friburgo, Romelu Lukaku (attaccante, Chelsea) fine prestito, Marco Pompetti (centrocampista, Catanzaro) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Sudtirol, Milan Skriniar (difensore, PSG) svincolato.