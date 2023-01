Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 3 gennaio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente nella giornata di ieri, con l’Inter che ha soprattutto la questione rinnovi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra invernale di mercato chiuderà alle 20 di martedì 31 gennaio. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Calciomercato Inter − Gli ingressi

POSSIBILI ENTRATE − Si allontana Carlos Alcaraz del Racing Club, più volte accostato nel corso del mese di novembre. Sul centrocampista argentino è piombato il Benfica, che sta prendendo una marea di soldi dalla cessione ormai imminente di Enzo Fernandez al Chelsea (vedi articolo). A rischio anche l’affare Marcus Thuram (vedi articolo).

Mercato Inter − Le cessioni

POSSIBILI USCITE − La vicenda Milan Skriniar terrà banco ancora per un po’, visto che al momento non è arrivata risposta all’offerta per il rinnovo (vedi articolo). La volontà della società di rinnovare c’è, meno invece per Stefan de Vrij sul quale ci sono dubbi per una permanenza oltre il 30 giugno (vedi articolo). C’è però quasi una squadra in scadenza fra sei mesi per l’Inter, dal portiere Samir Handanovic (vedi articolo) a diversi altri profili più o meno di rilievo (vedi articolo).