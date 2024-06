Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 giugno 2024

Il calciomercato inizierà ufficialmente il prossimo 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Si attende la chiusura per quanto riguarda la trattativa per Josep Martinez nel ruolo di secondo portiere all’Inter, anche se oggi l’affare è rimasto un po’ in stand-by. Al pari, l’Inter tiene d’occhio Tanner Tessmann del Venezia che, come il Genoa, vorrebbe Gaetano Oristanio come possibile contropartita.

LE NOVITÀ IN USCITA

Tra le notizie più importanti di giornata, sicuramente l’interesse del Bayern Monaco per Hakan Calhanoglu, o almeno questa è la notizia rimbalzata tra Turchia e Germania. L’Inter ha comunque ribadito l’importanza del centrocampista, smentendo, ad oggi, presunte offerte sul calciatore. Fronte giovani, il Torino ha mosso i primi passi per provare ad ingaggiare Pio Esposito dopo l’ultima stagione in prestito allo Spezia. Il Venezia, invece, vorrebbe Filip Stankovic dopo l’ultima esperienza alla Sampdoria, in Serie B.