Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 2 luglio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente sabato 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione che ha visto l’Inter annunciare subito Thuram. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

È ufficiale il primo acquisto della stagione 2023-2024: Marcus Thuram. L’attaccante francese arriva dal Borussia Monchengladbach a parametro zero, con l’annuncio arrivato subito dopo la scadenza del suo contratto con il club tedesco. Si continua a trattare per Davide Frattesi, dopo che Inter e Sassuolo (tramite i rispettivi AD Giuseppe Marotta e Giovanni Carnevali) si sono viste venerdì a Rimini. Occhio al Milan, che in settimana incontrerà Carnevali. Come nomi nuovi ci sono Mitchel Bakker del Bayer Leverkusen (laterale sinistro) e Lazar Samardzic dell’Udinese (centrocampista offensivo richiesto anche dal Milan). Sono intanto rientrati diversi giocatori reduci da prestiti.

ACQUISTI UFFICIALI: Marcus Thuram (attaccante) Borussia Monchengladbach, svincolato.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Svolta nella questione Marcelo Brozovic, dopo lo stop di venerdì. Il centrocampista croato è stato avvistato a Parigi, dove può chiudere con l’Al-Nassr e trasferirsi in breve tempo. Non ci sono invece grosse novità sul fronte André Onana, con il Manchester United che peraltro sembra avere qualche problema con le cifre richieste. Come operazioni minori Marco Pompetti va a titolo definitivo al Catanzaro, mentre la Salernitana ha riscattato Lorenzo Pirola.

CESSIONI UFFICIALI: Raoul Bellanova (difensore, Cagliari) fine prestito, Alex Cordaz (portiere, svincolato), Dalbert Henrique (difensore) svincolato, Danilo D’Ambrosio (difensore) svincolato, Edin Dzeko (attaccante, Fenerbahçe) svincolato, Roberto Gagliardini (centrocampista) svincolato, Samir Handanovic (portiere) svincolato, Andi Hoti (difensore, Magdeburg) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Friburgo, Romelu Lukaku (attaccante, Chelsea) fine prestito, Marco Pompetti (centrocampista, Catanzaro) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Sudtirol, Milan Skriniar (difensore, PSG) svincolato.

La lista degli acquisti ufficiali del calciomercato dell’Inter sarà aggiornata coi rientri dai prestiti una volta definita la posizione dei giocatori, per tutte le novità in diretta è disponibile la pagina dedicata.