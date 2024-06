Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 18 giugno 2024

Il calciomercato inizierà ufficialmente il prossimo 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA Josep Martinez. Tutto definito tra Inter e Genoa, tant’è che già stato Albert Gumdundsson, altro giocatore del Genoa nel mirino dell’Inter, ha parlato il Direttore Sportivo del club rossoblù Alex Perez, c’è anche un’offerta ufficiale al Real Betis. A proposito di giovani, l’Inter ha deciso di contro-riscattare il baby Francesco Pio Esposito dallo Spezia. Per lui pronto un futuro in Serie A. Il club meneghino mantiene le attenzioni anche su Tanner Tessmann del Venezia, su cui però c’è anche l’interesse di altri due club della massima serie. Novità importante in merito a. Tutto definito tra Inter e Genoa, tant’è che già stato individuato il giorno per chiudere l’operazione. Lui diventerà il nuovo vice Yann Sommer. A proposito di Martinez, nonché di, altro giocatore del Genoa nel mirino dell’Inter, ha parlato il Direttore Sportivo del club rossoblù Ottolini . Nerazzurri molto attivi sul mercato. Vicino anche il giovane difensore spagnolo, c’è anche un’offerta ufficiale al Real Betis. A proposito di giovani, l’Inter ha deciso di contro-riscattare il babydallo Spezia. Per lui pronto un futuro in Serie A. Il club meneghino mantiene le attenzioni anche sudel Venezia, su cui però c’è anche l’interesse di altri due club della massima serie.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA Tra gli esuberi, che l’Inter spera di cedere c’è sicuramente Joaquin Correa. Il Tucu, dopo il prestito al Marsiglia, rientrerà alla casa base. Venderlo non è semplice. Discorso diverso, invece, per Valentin Carboni. Il giovane talento argentino, convocato dal CT Lionel Scaloni per la Copa America insieme a Lautaro Martinez, piace a diverse squadre. Su di lui l’Inter ha alcune opzioni. In uscita i nomi pure di Martin Satriano, anche lui rientrante dal prestito in Francia al Brest, ma anche Sebastiano Esposito. Il campano, così come il fratello più piccolo, piace in Serie A.