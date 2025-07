Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 14 luglio 2025

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1° luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Nuova pista per l’attacco dell’Inter, con il nome di Lois Openda del Lipsia finito del mirino della dirigenza nerazzurra (vedi articolo). A centrocampo, non arrivano conferme invece su Granit Xhaka, che anzi lascerà il Bayer Leverkusen ma per andare a giocare fuori dall’Europa (clicca qui per le ultime). Per quanto riguarda, invece, la pista Giovanni Leoni, nelle ultime ore ha parlato il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, che ha detto queste parole.

ACQUISTI UFFICIALI: Petar Sucic (centrocampista), titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria; Luis Henrique (centrocampista), titolo definitivo dal Marsiglia; Nicola Zalewski (centrocampista), titolo definitivo dalla Roma; Ange-Yoan Bonny (attaccante), titolo definitivo dal Parma.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Tutto fermo per quanto riguarda la questione Hakan Calhanoglu. Molto dipenderà anche da cosa farà il Galatasaray con Victor Osimhen (vedi articolo). In chiusura, invece, l’operazione in uscita di Sebastiano Esposito, tant’è che è già stato indicato il giorno per la fumata bianca definitiva tra Inter e Cagliari (gli aggiornamenti).

CESSIONI UFFICIALI: Joaquin Correa (attaccante) svincolato; Marko Arnautovic (attaccante) svincolato; Filip Stankovic (portiere, Venezia) titolo definitivo.