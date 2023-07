Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 12 luglio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente sabato 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione che ha visto l’Inter annunciare subito Thuram. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Raffaele Di Gennaro ha svolto quest’oggi le visite mediche, passando al CONI poi in sede a Viale della Liberazione. Il calciatore sarà il terzo portiere nerazzurro in questa stagione. In entrata l’Inter paga ancora la mancata cessione di André Onana al Manchester United, ma ci si muove su diversi nomi. Nelle prossime ore potrebbe arrivare una nuova offerta per Romelu Lukaku, che intanto domani non si presenterà al raduno del Chelsea. Obiettivo chiudere tutto entro lunedì con i Blues. Accelerata poi per Emil Holm dello Spezia, anche se c’è la concorrenza della Juventus. Definiti gli ultimi dettagli con l’Aarhus per Yann Bisseck: 7 milioni e mezzo pagabili in tre anni. Domani le visite mediche per il tedesco già sbarcato a Milano. Il difensore per sostituire Milan Skriniar è Merih Demiral, che ha già rifiutato offerte dall’Arabia Saudita e dalla Turchia per la squadra di Simone Inzaghi.

ACQUISTI UFFICIALI: Francesco Acerbi (difensore, Lazio) riscatto, Davide Frattesi (centrocampista, Sassuolo) prestito, Marcus Thuram (attaccante, Borussia Monchengladbach) svincolato.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Per André Onana ci si aspetta la svolta nelle prossime ore. Tra domani e giovedì l’ultima offerta del Manchester United di circa 55 milioni per convincere l’Inter a mandare via il camerunense. Robin Gosens costa troppo invece, la dirigenza chiede dai 15 ai 18 milioni di euro ma Wolfsburg e Union Berlino ritengono il prezzo alto. Gaetano Oristanio potrebbe lasciare ancora dopo due anni al Volendam. Il DS del Cagliari Bonato ha annunciato il prestito con diritto di riscatto, lasciando il contro-riscatto al club nerazzurro.

CESSIONI UFFICIALI: Raoul Bellanova (difensore, Cagliari) fine prestito, Marcelo Brozovic (centrocampista, Al-Nassr) titolo definitivo, Alex Cordaz (portiere) svincolato, Dalbert Henrique (difensore) svincolato, Danilo D’Ambrosio (difensore) svincolato, Edin Dzeko (attaccante, Fenerbahçe) svincolato, Roberto Gagliardini (centrocampista, Monza) svincolato, Samir Handanovic (portiere) svincolato, Andi Hoti (difensore, Magdeburg) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Friburgo, Romelu Lukaku (attaccante, Chelsea) fine prestito, Samuele Mulattieri (attaccante, Sassuolo) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Frosinone, Marco Pompetti (centrocampista, Catanzaro) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Sudtirol, Milan Skriniar (difensore, PSG) svincolato, Edoardo Sottini (difensore, Cittadella) titolo definitivo dopo rientro prestito dall’Avellino, Zinho Vanheusden (difensore, Standard Liegi) prestito dopo rientro prestito dall’AZ Alkmaar, Mattia Zanotti (difensore, San Gallo) prestito.

La lista degli acquisti ufficiali del calciomercato dell’Inter sarà aggiornata coi rientri dai prestiti una volta definita la posizione dei giocatori, per tutte le novità in diretta è disponibile la pagina dedicata.