Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 12 luglio 2025

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1° luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Il mercato in entrata dell’Inter continua a dipendere dai movimenti in uscita. I discorsi relativi a possibili nuovi innesti a centrocampo si sono inevitabilmente arenati a seguito degli ultimi sviluppi sul fronte legato ad Hakan Calhanoglu. In questo momento, il nome seguito con maggior interesse dai nerazzurri riguarda dunque la difesa e corrisponde al nome di Giovanni Leoni. Il difensore rappresenta la vera richiesta di Cristian Chivu alla dirigenza nerazzurra per la prossima stagione.

ACQUISTI UFFICIALI: Petar Sucic (centrocampista), titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria; Luis Henrique (centrocampista), titolo definitivo dal Marsiglia; Nicola Zalewski (centrocampista), titolo definitivo dalla Roma; Yann-Ange Bonny (attaccante), titolo definitivo dal Parma.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Momentaneamente in stand-by la trattativa tra Inter e Cagliari per Sebastiano Esposito, con quest’ultimo che preferirebbe accasarsi alla Fiorentina. Per Aleksandar Stanković, i nerazzurri continuano a chiedere l’inserimento di un diritto di recompra non superiore ai 25 milioni di euro, mentre il Brugge ne chiede almeno 30. Continuano i dialoghi con il Sassuolo per il passaggio di Tajon Buchanan in Emilia: ci sarà poi da convincere il calciatore della destinazione.

CESSIONI UFFICIALI: Joaquin Correa (attaccante) svincolato; Marko Arnautovic (attaccante) svincolato; Filip Stankovic (portiere, Venezia) titolo definitivo.