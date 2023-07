Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 7 luglio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente sabato 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione che ha visto l’Inter annunciare subito Thuram. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Davide Frattesi è ufficialmente dalle 20.30 un nuovo calciatore dell’Inter, in prestito con obbligo di riscatto dal Sassuolo. Svolta per la porta: oltre ad Anatoliy Trubin dallo Shakhtar Donetsk possono arrivare Yann Sommer dal Bayern Monaco e il ritorno di Raffaele Di Gennaro come terzo portiere. Restano in piedi i nomi di Emil Holm (Spezia) e Roberto Pereyra (svincolato dopo l’esperienza all’Udinese), spunta anche l’ex Wilfried Gnonto ora al Leeds United. Rinnovo solo da annunciare per Stefan de Vrij.

ACQUISTI UFFICIALI: Davide Frattesi (centrocampista, Sassuolo) prestito, Marcus Thuram (attaccante, Borussia Monchengladbach) svincolato.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

André Onana è sempre più vicino al Manchester United, con i Red Devils che hanno migliorato la propria offerta. L’arrivo di ben tre portieri fa sì che per Samir Handanovic non ci sia più spazio, nel caso in cui si concretizzino le operazioni. Rientrato dal prestito alla Reggina, per Giovanni Fabbian si prospettano nuovo rinnovo e cessione ancora a titolo temporaneo ma in Serie A.

CESSIONI UFFICIALI: Raoul Bellanova (difensore, Cagliari) fine prestito, Marcelo Brozovic (centrocampista, Al-Nassr) titolo definitivo, Alex Cordaz (portiere) svincolato, Dalbert Henrique (difensore) svincolato, Danilo D’Ambrosio (difensore) svincolato, Edin Dzeko (attaccante, Fenerbahçe) svincolato, Roberto Gagliardini (centrocampista) svincolato, Samir Handanovic (portiere) svincolato, Andi Hoti (difensore, Magdeburg) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Friburgo, Romelu Lukaku (attaccante, Chelsea) fine prestito, Marco Pompetti (centrocampista, Catanzaro) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Sudtirol, Milan Skriniar (difensore, PSG) svincolato, Edoardo Sottini (difensore, Cittadella) titolo definitivo dopo rientro prestito dall’Avellino, Mattia Zanotti (difensore, San Gallo) prestito.

La lista degli acquisti ufficiali del calciomercato dell’Inter sarà aggiornata coi rientri dai prestiti una volta definita la posizione dei giocatori, per tutte le novità in diretta è disponibile la pagina dedicata.