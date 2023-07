Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 6 luglio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente sabato 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione che ha visto l’Inter annunciare subito Thuram. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Davide Frattesi ha svolto quest’oggi le visite mediche, sarà presto ufficiale il suo arrivo all’Inter. La dirigenza non si ferma però con il calciatore del Sassuolo. Sono stati comunicati nel pomeriggio i rinnovi di Hakan Calhanoglu fino al 2027 e Alessandro Bastoni fino al 2028, domani dovrebbe arrivare l’annuncio per Stefan de Vrij. In entrata da monitorare le solite situazioni di Lazar Samardzic e Romelu Lukaku. Sul primo il nuovo direttore sportivo dell’Udinese Federico Balzaretti non ha proprio aperto, anche se l’interesse nerazzurro rimane. Sul secondo invece si pensa ad un’offerta di prestito con obbligo di riscatto verso i 30-35 milioni di euro. Proposto nuovamente Roberto Pereyra, ma la pista è fredda. Merih Demiral rimane la priorità per la difesa, l’agente ai nostri microfoni ha confermato le trattative con l’Atalanta. Nelle ultime ore è nata anche una nuova idea per sostituire Raoul Bellanova: Emil Holm dallo Spezia, valutato però tanto, ossia 15 milioni.

ACQUISTI UFFICIALI: Marcus Thuram (attaccante, Borussia Monchengladbach) svincolato.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

In uscita tiene banco la questione André Onana. La prima offerta dal Manchester United di 40 milioni più 5 di bonus è stata rifiutata, ma i Red Devils possono arrivare a 52 totali tra parte fissa e bonus. Starà ai nerazzurri capire se accettare o meno. Facundo Colidio è in procinto di partire ancora una volta: accordo totale tra Inter e Boca Juniors sulla base di 5 milioni più una percentuale su un’eventuale futura rivendita. Manca solo il sì dell’attaccante di rientro dall’ultimo prestito al Tigre. Su Robin Gosens rimangono Union Berlino e Wolfsburg, la dirigenza meneghina chiede almeno 15 milioni senza prestiti con diritto di riscatto. Verrà preso in considerazione solamente un obbligo.

CESSIONI UFFICIALI: Raoul Bellanova (difensore, Cagliari) fine prestito, Marcelo Brozovic (centrocampista, Al-Nassr) titolo definitivo, Alex Cordaz (portiere, svincolato), Dalbert Henrique (difensore) svincolato, Danilo D’Ambrosio (difensore) svincolato, Edin Dzeko (attaccante, Fenerbahçe) svincolato, Roberto Gagliardini (centrocampista) svincolato, Samir Handanovic (portiere) svincolato, Andi Hoti (difensore, Magdeburg) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Friburgo, Romelu Lukaku (attaccante, Chelsea) fine prestito, Marco Pompetti (centrocampista, Catanzaro) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Sudtirol, Milan Skriniar (difensore, PSG) svincolato, Edoardo Sottini (difensore, Cittadella) titolo definitivo dopo rientro prestito dall’Avellino, Mattia Zanotti (difensore, San Gallo) prestito.

La lista degli acquisti ufficiali del calciomercato dell’Inter sarà aggiornata coi rientri dai prestiti una volta definita la posizione dei giocatori, per tutte le novità in diretta è disponibile la pagina dedicata.