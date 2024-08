Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 5 agosto 2024

Il calciomercato è iniziato ufficialmente l’1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Si raffredda sempre di più la pista Albert Godmunsson per l’Inter. L’interesse nerazzurro maturato nel corso del campionato per il talento del Genoa si è spento nel corso del mercato. Adesso sull’attaccante islandese è forte la Fiorentina e i segnali sono inconfondibili. Per un’ipotesi di mercato che si spegne, un’altra si accende. Si tratta di quella legata a Federico Chiesa, ormai in rottura con la Juventus. La dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe seriamente prendere in considerazione l’ipotesi di raggiungere il bianconero per rinforzare l’attacco.

ACQUISTI UFFICIALI: Piotr Zielinski (centrocampista, Napoli) svincolato, Luka Topalovic (centrocampista, NK Domzale) titolo definitivo, Josep Martinez (portiere, Genoa) titolo definitivo, Mehdi Taremi (attaccante, Porto) svincolato, Alex Pérez (difensore, Real Betis) prestito.

LE NOVITÀ IN USCITA

La novità della giornata riguarda Marko Arnautovic, che potrebbe trovare una sistemazione proprio presso una sua vecchia conoscenza. Ad esso si aggiungono i dettagli sull’uscita – questa, però, ormai quasi del tutto certa – di Valentin Carboni. A brevissimo il giovane gioiello nerazzurro partirà in direzione Marsiglia. Ancora in standby, invece, l’addio all’Inter di Martin Satriano, che dopo aver definito i dettagli dell’operazione con il Brest temporeggia nel pronunciare il suo sì definitivo.

CESSIONI UFFICIALI: Emil Audero (portiere, Sampdoria) fine prestito, Juan Cuadrado (difensore) svincolato, Stefano Sensi (centrocampista) svincolato, Davy Klaassen (centrocampista) svincolato, Alexis Sanchez (attaccante) svincolato, Aleksandar Stankovic (centrocampista, Lucerna) prestito, William Rovida (portiere, Aurora Pro Patria 1919) titolo definitivo, Jacopo Martini (centrocampista, Sudtirol) titolo definitivo, Giacomo Stabile (difensore, Alcione Milano), prestito, Franco Carboni (difensore, River Plate) prestito, Mattia Zanotti (difensore, Lugano) titolo definitivo, Gaetano Oristanio (centrocampista, Venezia) titolo definitivo, Sebastiano Esposito (attaccante, Empoli) prestito, Francesco Nunziatini (centrocampista, Torres) titolo definitivo, Dennis Curatolo (attaccante, Aurora Pro Patria) titolo definitivo, Francesco Pio Esposito (attaccante, Spezia), prestito, Giuseppe Alessandro Mazzola (centrocampista, Alcione Milano) prestito, Riccardo Miconi (difensore, Varesina) prestito, Ebenezer Akinsanmiro (centrocampista, Sampdoria) prestito, Amadou Sarr (attaccante, Foggia) prestito, Alessandro Silvestro (difensore, Foggia) titolo definitivo, Riccardo Miconi (difensore, Varesina Calcio) titolo definitivo, Mirko Castelnuovo (portiere, Modena) titolo definitivo, Zinho Vanheusden (difensore, Mechelen) prestito, Samo Matjaž (difensore, NK Celje) titolo definitivo, Francesco Stante (difensore, Pergolettese) prestito.