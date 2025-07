Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 29 luglio 2025

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Ormai è chiaro: la priorità del mercato in entrata dell’Inter è rappresentata da Ademola Lookman (leggi le ultime). Tale realtà, confermata dallo stesso Presidente Giuseppe Marotta nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, comporta un’altra conseguenze in tema di mercato. I nerazzurri, infatti, hanno momentaneamente posto in stand-by l’affare Giovanni Leoni (leggi le ultime), nella speranza di poter tornare su tale dossier nelle prossime settimane senza che il calciatore si sia già accasato altrove.

ACQUISTI UFFICIALI: Petar Sucic (centrocampista), titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria; Luis Henrique (centrocampista), titolo definitivo dal Marsiglia; Nicola Zalewski (centrocampista), titolo definitivo dalla Roma; Ange-Yoan Bonny (attaccante), titolo definitivo dal Parma.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Per quanto concerne le uscite, l’Inter ha praticamente definito la cessione di Tajon Buchanan al Villarreal a 9 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale del Club iberico (gli ultimi aggiornamenti), il quale ha già fatto sottoporre il calciatore canadese alle visite mediche di rito in Spagna.

Dopo quella dell’ex Brugges, l’Inter vorrebbe mettere a segno anche la cessione di Sebastiano Esposito, sul quale è forte l’interesse del Cagliari di Fabio Pisacane (gli ultimi aggiornamenti). La sensazione è che i sardi proveranno l’affondo decisivo – nei prossimi giorni – per assicurarsi le prestazioni del calciatore campano.